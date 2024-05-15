斯洛伐克總理菲佐腹部中彈重傷　槍手被捕　政府：性命堪虞

斯洛伐克（Slovakia）總理菲佐（Robert Fico）5月15日遇刺，中槍受重傷。《烏克蘭真理報》（Ukrainska Pravda）稱，槍手連開數槍後被捕。《每日郵報》報道，疑犯為71歲漢，開槍後意圖逃走，被警察制服。



醫院發言人指，59歲的菲佐送院時有意識，生命基能已穩定。但斯洛伐克政府則表示，菲佐有生命危險。

俄衛網15日引述媒體報道，斯洛伐克國會會議結束後，總理菲佐走出House of Culture的會場並走向支持者時，現場響起數下槍聲，他中槍受傷。他被送到位於班斯卡-比斯特里察（Banska Bystrica）的醫院，當地救援部門出動直升機。

斯洛伐克傳媒指，菲佐腹部中彈，也有當地傳媒指槍手為71歲漢，來自斯洛伐克南部萊維采（Levice）。

事發地點在House of Culture，它位於名為漢德洛瓦（Handlova）的小鎮。小鎮位於首都布拉迪斯拉發（Bratislava）東北部約150公里。

國會副議長Lubos Blaha確認事件，稱將休會至另行通知。

身在現場的捷克報章Denník N記者稱聽到槍響，然後看到救援人員將他移送到一輛車上。

德國總理朔爾茨（Olaf Scholz）表示，對菲佐遭槍擊感震驚，又指暴力在歐洲政治中沒有立足之地。

英國首相辛偉誠（Rishi Sunak）稱，對這可怕的消息感震驚。