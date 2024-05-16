斯洛伐克總理遇刺　71歲男作家被捕　部長：出於政治動機單獨作案

據斯洛伐克通訊社（TASR）當地時間5月15日報道，斯洛伐克總理菲佐（Robert Fico）當天在政府會議後遭槍擊受傷。事發後，襲擊者已被拘捕，菲佐被送往醫院救治，最初曾傳出「情況危急」，目前則沒有生命危險。



據歐洲新聞台（euronews）、英國廣播公司（BBC）當地時間5月15日援引斯洛伐克媒體報道，槍手已被確認是名叫辛圖拉（暫譯，Juraj Cintula）的71歲男性，是一名作家和政治活動人士，曾當過保安，並擁有持槍執照。斯洛伐克內政部長埃什托克（暫譯，Matúš Šutaj Eštok）透露，「初步信息清楚地表明，這是出於政治動機」。

埃什托克16日在記者會上表示，已確認辛圖拉單獨犯案，而且的確是出政治動機。他在最近的總統選舉後，變得愈趨激進，並且曾參加反政府抗議活動。他因不滿政府在有關起訴和媒體方面的政策而對菲佐施襲。

據斯洛伐克媒體「Dennik N」報道，嫌犯自稱是該國西部小鎮萊維采的一名作家，也是一家文學俱樂部的創始成員。這家文學俱樂部的Facebook頁面顯示，辛圖拉寫過三本詩集，並於2010年和2015年分別出版了兩部小說，其中一部是對斯洛伐克羅姆人社區的公開抨擊。

據悉，斯洛伐克作家協會2015年已將辛圖拉註冊為會員，但此後一直試圖與他的文學俱樂部保持距離。如今，斯洛伐克作家協會在一份聲明中表示：「我們對這種野蠻行為表示憤慨，這在斯洛伐克歷史上是前所未有的。」

外媒確認槍手是位名叫辛圖拉（暫譯，Juraj Cintula）的71歲男性，是一名作家和政治活動人士。圖為斯洛伐克總理菲佐2024年5月15日遭槍擊，現場有一名男子被扣留（Reuters）

報道顯示，辛圖拉擁有持槍執照，此前曾在一家私人保安公司擔任保安，他本人曾在一家購物中心遭到過襲擊。

歐洲新聞台援引斯洛伐克當地電視台報道稱，在辛圖拉被捕後不久，有一段視頻在斯洛伐克媒體間廣泛傳播。視頻中，疑似該名嫌犯表示，其本人不同意斯洛伐克政府的政策以及對於國家媒體的立場。BBC稱，現在還無法確認視頻中的人是否在現場被拘捕的嫌犯，也不知道視頻是在什麼情況下拍攝的。

當地時間5月15日，據斯洛伐克多家媒體報道，斯洛伐克總理菲佐在中部漢德洛瓦遭槍擊，隨後被送往醫院。據目擊者稱，嫌疑人一共開了四槍，其中一槍直接擊中菲佐。報道稱，菲佐腹部、胳膊和腿部明顯受傷，曾一度傳出「有生命危險」。當天晚些時候，斯洛伐克副總理塔拉巴向BBC表示，目前菲佐沒有生命危險。

據報道，斯洛伐克於1993年1月1日成為獨立主權國家，這是現代斯洛伐克歷史上第一次針對高級政治家的暗殺企圖。斯洛伐克總檢察長已經強硬表示，襲擊者將面臨執法部門「毫不妥協的懲處」。

針對槍擊事件，斯洛伐克現任總統恰普托娃（Zuzana Caputova）稱，「對針對菲佐的殘忍襲擊感到非常震驚」，並表示「最強烈的譴責」。

當選新一任斯洛伐克總統（預計於6月就職）的佩列格里尼（Peter Pellegrini）在社交平台上表示，「我對不同政治觀點的仇恨可能導致的結果感到震驚。我們不必同意所有事情，但有很多方式可以民主和合法地表達我們的分歧。」

歐盟委員會主席馮德萊恩（Ursula von der Leyen）將該次襲擊事件稱為「卑鄙的攻擊」，並表示強烈譴責。匈牙利總理歐爾班（Viktor Orban）也發文表示，「我對我的朋友，斯洛伐克總理菲佐遭受的令人髮指的襲擊深感震驚」。

斯洛伐克總理菲佐（Robert Fico）2024年5月15日中槍受傷，現場保安事發後把他帶到車上（Reuters）

菲佐於2023年10月就任斯洛伐克新一屆政府總理，這也是他第四次擔任斯洛伐克政府總理。

據俄羅斯衛星通訊社報道，斯洛伐克總理菲佐曾多次反對向烏克蘭提供軍援。菲佐還表示，斯洛伐克希望與俄羅斯保持良好關係。2024年4月，菲佐曾透露，斯洛伐克代表團將於6月訪問中國，預計在訪問期間簽署一系列重要協議。

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