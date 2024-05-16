習近平晤普京：一致認同尋找中俄利益匯合點　維護全球供應鏈穩定

中國國家主席習近平5月16日在北京人民大會堂跟俄羅斯總統普京（Vladimir Putin）會談後，兩人共同會見記者，習近平談到他同普京一致認為要積極尋找兩國利益匯合點，鞏固好經貿等傳統領域合作良好勢頭，支持搭建基礎科學研究平台網絡，加強口岸和交通物流合作，維護全球產業鏈供應鏈穩定。



央視新聞報道，習近平指普京這次對中國進行國事訪問，是他開啟新一屆總統任期後的首次訪問，充分體現普京本人和俄方對發展中俄關係的高度重視。

他對普京到訪表示熱烈歡迎，「剛才，我同普京總統舉行了坦誠友好、內容豐富的會談，全面總結了建交75年來兩國關係發展的成功經驗，就雙邊關係以及共同關心的重大國際和地區問題深入交換意見，對下階段兩國關係發展和各領域合作作出規劃和部署。」

普京訪華：俄羅斯總統普京和中國國家主席習近平2024年5月16日一同在北京出席中方為普京安排的正式歡迎儀式。（Reuters）

他稱兩方還共同簽署並發表《中華人民共和國和俄羅斯聯邦在兩國建交75周年之際關於深化新時代全面戰略協作夥伴關係的聯合聲明》。

習近平稱今年是中俄建交75周年，在四分之三個世紀的歷程中，中俄關係歷經風雨，歷久彌堅，特別是新時代以來，兩國關係定位持續提升，合作內涵日益豐富，世代友好理念深入人心。

他指中俄關係已經成為新型國際關係和相鄰大國關係的典範。中俄關係之所以能夠取得這些顯著成就，得益於雙方始終做到「五個堅持」：

一是堅持以相互尊重為根本，始終在核心利益問題上相互支持。他同普京一致認為，中俄兩國之所以能夠走出大國、鄰國關係發展的新路徑，關鍵在於相互尊重、平等相待，始終在涉及彼此核心利益和重大關切問題上相互堅定支持。這也是中俄新時代全面戰略協作夥伴關係的核心要義。

雙方將繼續秉持「不結盟、不對抗、不針對第三方」原則，不斷深化政治互信，尊重各自選擇的發展道路，在相互堅定支持中實現各自發展振興。

二是堅持以合作共贏為動力，構建中俄互惠互利新格局。去年，中俄雙邊貿易額超過2400億美元，比10年前增長了近1.7倍。這是中俄兩國不斷深化全方位互利合作的一個縮影。他同普京一致認為，要積極尋找兩國利益匯合點，發揮各自優勢，深化利益交融，實現彼此成就。要進一步優化合作結構，鞏固好經貿等傳統領域合作良好勢頭，支持搭建基礎科學研究平台網絡，持續釋放前沿領域合作潛能，加強口岸和交通物流合作，維護全球產業鏈供應鏈穩定。

三是堅持以世代友好為基礎，共同傳遞中俄友誼的火炬。中俄兩國都擁有悠久歷史和燦爛文化，普希金、托爾斯泰的作品在中國家喻戶曉，京劇、太極拳等中國傳統文化也深受俄羅斯人民喜愛，當前雙方以落實《2030年前中俄人文合作路線圖》為主線，不斷擴大人文領域合作。

普京訪華：俄羅斯總統普京和中國國家主席習近平2024年5月16日一同在北京出席中方為普京安排的正式歡迎儀式。（Reuters）

他稱跟普京一道將今明兩年確定為「中俄文化年」，提出雙方要舉辦一系列接地氣、連民心、有熱度的文化交流活動，鼓勵兩國社會各界、各地方加強交往，更好促進民心相知相通、相近相親。

四是堅持以戰略協作為支撐，引領全球治理正確方向。雙方堅定維護以聯合國為核心的國際體系和以國際法為基礎的國際秩序，在聯合國、亞太經合組織、二十國集團等多邊平台密切協調和配合，以真正的多邊主義推進世界多極化和經濟全球化。今年，俄羅斯擔任金磚國家輪值主席國，年內中方將接任上海合作組織輪值主席國，雙方將相互支持彼此主席國工作，構建更加全面、緊密、務實、包容的高質量夥伴關係，團結壯大「全球南方」。

五是堅持以公平正義為宗旨，致力於推動熱點問題政治解決。當今世界，冷戰思維陰魂不散，單邊獨霸、陣營對抗、強權政治威脅世界和平和各國安全。他同普京一致認為，解決巴以衝突問題迫在眉睫。要切實執行聯合國決議，以「兩國方案」為基礎解決巴勒斯坦問題。

他指，雙方一致認為政治解決烏克蘭危機是正確方向。中方在這一問題上的立場是一貫的、明確的，包括遵守聯合國憲章宗旨和原則，尊重各國主權和領土完整，尊重各方合理安全關切，構建均衡、有效、可持續的新型安全架構。中方期待歐洲大陸早日恢覆和平穩定，願繼續為此發揮建設性作用。

習近平指出，積土而為山，積水而為海。經過75年堅實積累，中俄兩國世代友好和全方位合作已經匯聚成雙方不畏風雨、不斷前行的強大動力。站在新的歷史起點上，中俄雙方將始終堅守初心、協力擔當，為兩國人民帶來更多福祉，為世界安全穩定作出應有貢獻。

普京訪華：俄羅斯總統普京和中國國家主席習近平2024年5月16日一同在北京出席中方為普京安排的正式歡迎儀式。（Reuters）

央視新聞指，普京表示去年習近平連任後不久對俄羅斯進行國事訪問，他此次連任後將中國作為首訪國家，再次表明俄中關係的特殊性和高水平，以及俄中雙方對於進一步深化全面戰略協作夥伴關係的高度重視。

他稱俄中建交75年來，兩國關係已經發展成為大國、鄰國發展夥伴關係的典範，兩國合作內容豐富，成果豐碩，他同習近平保持密切溝通和良好關係，雙方對於俄中關係的現狀表示滿意，對於未來合作充滿信心。

他稱俄羅斯將中國作為長期可靠的合作夥伴，願同中方持續拓展政治、經濟、文化、教育、安全等領域合作，辦好「俄中文化年」，深化人文交流。俄中在國際舞台上保持緊密協作，共同致力於推動建立更加民主的多極化世界秩序，願繼續加強在金磚國家、上海合作組織等框架內合作以及重大國際地區問題上的溝通，促進地區和世界和平發展。