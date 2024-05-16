習近平歡迎普京訪華　將出席簽字儀式＋共同會見記者

5月16日上午，中國國家主席習近平將在北京人民大會堂東門外廣場舉行儀式，歡迎俄羅斯總統普京（Vladimir Putin，又譯普丁或蒲亭）訪問中國。兩人之後進行小範圍及大範圍會談，之後將出席簽字儀或與共同會見記者。



習近平表示，中俄關係穩定發展，不僅符合兩國和兩國人民的根本利益，也有利於地區乃至世界的和平、穩定、繁榮。

習近平稱普京為「尊敬的普京總統」、「我的老朋友」，歡迎他來華進行國事訪問。不久前，他宣誓就任新一屆俄羅斯總統，正式開啟第五個總統任期。習近平向普京和俄羅斯人民再次表示衷心祝賀。相信在他的帶領下，俄羅斯國家發展建設一定能夠取得新的更大成就。

慶祝中俄建交75週年是貫穿今年兩國關係發展的主線。中俄關係已經走過四分之三個世紀，歷經風雨，歷久彌堅，經受住了國際風雲變幻的考驗，樹立了大國、鄰國相互尊重、坦誠相待、和睦相處、互利共贏的典範。這些年來，習近平同普京後會面40多次，保持着密切溝通，為確保中俄關係健康穩定順利發展作出戰略引領。今天的中俄關係來之不易，值得雙方倍加珍惜和呵護。

中俄關係穩定發展，不僅符合兩國和兩國人民的根本利益，也有利於地區乃至世界的和平、穩定、繁榮。新徵程上，中方願始終同俄方做彼此信賴的好鄰居、好朋友、好夥伴，不斷鞏固兩國人民世代友好，共同實現各自國家發展振興，攜手維護世界公平正義。

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普京16日抵達北京開始訪華行程，今次亦是他連任後的首訪。中國國務委員諶貽琴到場接機，現場鋪有紅地氈並有儀仗隊禮兵等列陣歡迎。