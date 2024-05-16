法屬新喀里多尼亞騷亂持續　進入緊急狀態部署軍隊　禁用TikTok

法屬新喀里多尼亞（New Caledonia）騷亂持續延燒，截至5月16日，當地4人死亡，數百人受傷。在此之前，法國議會通過動議，擴大合資格法國人在當地的投票權，引起不滿。當局16日在當地港口和國際機場部署軍隊、禁用TikTok、並且實施緊急狀態。



據路透社16日報道，法國總理阿塔爾（Gabriel Attal）簽署法令，宣布進入為期12天的緊急狀態，並將動用法國士兵保衛新喀里多尼亞的主要港口和機場。

他表示，緊急狀態使政府能夠採取大規模手段來恢復秩序，法國當局不會容忍任何暴力行為。

緊急狀態於當地時間凌晨5點生效，賦予當局額外權力，包括執行旅行禁令、軟禁和搜索。除了宵禁之外，當局也禁止集會、攜帶武器和販賣酒類。

當局還決定禁用TikTok，2023年法國本土爆發騷亂期間，政府曾聲稱TikTok幫助騷亂者組織並加劇了混亂，吸引「麻煩製造者」走上街頭。

新喀里多尼亞是位於南太平洋的法國屬地，人口約27萬，約41%為美拉尼西亞卡納克（Melanesian Kanak）族人，24%為歐洲裔。

法國馬克龍政府尋求擴大在當地的影響力，法國國民議會（National Assembly）以351票贊成、153票反對通過議案，容許在當地居住滿10年的法國人可以在省級選舉中投票，此引來當地人不滿，認為會分簿卡納克族的選票。

新喀里多尼亞2021年曾舉行第3次獨立公投，最終96.5%投票者反對「脫法獨立」，大部份選民選擇讓當地保留法國屬地的身份。