中俄聯合聲明：美國與北約圖謀在亞太採取破壞動向｜附全文

中國國家主席習近平5月16日會見訪華的俄羅斯總統普京（Vladimir Putin），兩方發表聯合聲明。聲明除了強調中俄合作，也多次批評美國，包括反對美國通過擴大軍事力量和拼湊軍事集團改變東北亞地區力量平衡的霸權行徑，又指美國「印太戰略」以及北約圖謀在亞太地區采取的破壞性動向，對該地區和平穩定造成消極影響。



聲明全文如下：

中華人民共和國和俄羅斯聯邦

在兩國建交75周年之際

關於深化新時代全面戰略協作

夥伴關係的聯合聲明

應中華人民共和國主席習近平邀請，俄羅斯聯邦總統弗拉基米爾·普京於2024年5月16日至17日對中華人民共和國進行國事訪問。兩國元首在北京舉行正式會談，並共同出席2024—2025年中俄文化年開幕式暨中俄建交75周年專場音樂會。中華人民共和國國務院總理李強同俄羅斯總統普京舉行會見。

俄羅斯總統普京並赴哈爾濱出席第八屆中俄博覽會開幕式。

中華人民共和國和俄羅斯聯邦（以下稱「雙方」），聲明如下：

一

2024年，中俄隆重慶祝兩國建交75周年。75年來，中俄關係走過不平凡的發展歷程。蘇聯是世界上第一個承認並與中華人民共和國建立外交關係的國家。蘇聯解體後，中華人民共和國承認俄羅斯聯邦是蘇聯的合法繼承國，並重申願在平等、相互尊重、互利合作的基礎上發展中俄關係。2001年7月16日簽署的《中華人民共和國和俄羅斯聯邦睦鄰友好合作條約》為持續全面加強中俄關係奠定堅實基礎，雙邊關係定位不斷提升，達到新時代全面戰略協作夥伴關係這一歷史最高水平。在雙方不懈努力下，中俄關係遵循兩國國家利益，秉持永久睦鄰友好精神，保持健康穩定發展。

雙方指出，當前的中俄關係超越冷戰時期的軍事政治同盟模式，具有不結盟、不對抗、不針對第三方的性質。面對動盪變革的世界格局，中俄關係經受住國際風雲變幻考驗，凸顯出穩定、堅韌的特質，正處於歷史最好水平。雙方強調，發展中俄新時代全面戰略協作夥伴關係符合兩國和兩國人民的根本利益，並非權宜之計，不受一時一事影響，具有強大的內生動力和獨立價值。雙方堅決捍衛自身合法權益，反對任何阻撓兩國關係正常發展，干涉兩國內部事務，限制兩國經濟、技術、國際空間的企圖。

雙方重申，中俄始終視彼此為優先合作夥伴，始終堅持相互尊重，平等相待，合作共贏，始終恪守《聯合國憲章》、國際法和國際關係基本準則，成為當今世界大國和互為最大鄰國關係的典範。雙方願進一步深化全面戰略協作，在涉及彼此主權、領土完整、安全和發展等核心利益問題上相互堅定支持，合理有效發揮各自優勢，着眼維護各自國家安全穩定，促進發展振興。雙方將遵循2001年7月16日簽署的《中俄睦鄰友好合作條約》以及其他雙邊文件和聲明確定的原則，在廣泛領域開展高質量、高水平的互利合作。

中方對2024年3月成功舉行的俄羅斯聯邦總統大選表示歡迎，認為本次選舉組織程度高，公開、客觀且具有全民性，其結果充分彰顯俄羅斯政府所奉行的國家政策獲得廣泛擁護，而發展同中華人民共和國的友好關係是俄羅斯外交政策的重要組成部分。

中方對2024年3月22日莫斯科州慘無人道恐襲的所有組織者、實施者和策劃者表示強烈譴責，認為對平民的襲擊完全不可接受，支持俄方堅決打擊恐怖勢力和極端勢力，維護國家和平穩定。

俄方重申恪守一個中國原則，承認台灣是中華人民共和國不可分割的一部分，反對任何形式的「台獨」，堅定支持中方維護國家主權和領土完整、實現國家統一的舉措。中方支持俄方維護本國安全穩定、發展繁榮、主權和領土完整，反對外部勢力干涉俄羅斯內政。

雙方指出，世界大變局加速演進，「全球南方」國家和地區新興大國地位和實力不斷增強，世界多極化加速顯現。這些客觀因素加速了發展潛力、資源、機遇等的重新分配，朝着有利於新興市場和發展中國家方向發展，促進了國際關係民主化和國際公平正義。而抱守霸權主義和強權政治的國家與此背道而馳，企圖用「基於規則的秩序」取代和顛覆公認的以國際法為基礎的國際秩序。雙方強調，中方提出的構建人類命運共同體理念和一系列全球倡議具有重要積極意義。

作為建立多極世界進程中的獨立力量，中俄將全面挖掘兩國關係潛力，推動實現平等有序的世界多極化和國際關係民主化，凝聚力量構建公正合理的多極世界。

雙方認為，各國均有權根據本國國情和人民意願，自主選擇發展模式和政治、經濟、社會制度，反對干涉主權國家內政，反對沒有國際法依據、未經安理會授權的單邊制裁和「長臂管轄」，反對以意識形態劃線。雙方指出，新殖民主義和霸權主義完全違背了當今時代潮流，呼籲開展平等對話、發展夥伴關係，推動文明交流互鑑。

雙方將繼續堅定捍衛第二次世界大戰勝利成果以及載入《聯合國憲章》的戰後世界秩序，反對否定、歪曲和篡改二戰歷史。雙方指出，必須進行正確的歷史觀教育，保護好世界反法西斯紀念設施，保護其免遭褻瀆或破壞，嚴厲譴責美化甚至妄圖復活納粹主義和軍國主義行徑。雙方計劃於2025年隆重慶祝中國人民抗日戰爭和蘇聯衛國戰爭勝利80周年，共同弘揚正確的二戰史觀。

二

雙方將以元首外交為引領，推動中俄新時代全面戰略協作夥伴關係全方位發展。雙方將全面貫徹落實兩國元首達成的重要共識，繼續保持密切高層交往，確保政府、地方及民間交往機制順暢運行，積極研究創建新的合作渠道。

雙方將繼續開展兩國立法機構領導人交往，深化兩國議會合作委員會、聯合工作組以及專門委員會、議員友好小組間合作，保持中共中央辦公廳和俄羅斯聯邦總統辦公廳機構之間的交流合作，在戰略安全磋商和執法安全合作機制框架下開展互信對話，促進兩國政黨以及民間、學術界交流。

雙方高興地指出，兩國在高水平戰略互信基礎上穩步開展防務合作，有效維護地區和全球安全。雙方將進一步深化軍事互信與協作，擴大聯合演訓活動規模，定期組織海上、空中聯合巡航，加強雙邊及多邊框架下協調與合作，不斷提高雙方共同應對風險挑戰的能力和水平。

雙方高度重視執法安全領域合作，願在雙邊以及聯合國、上海合作組織、金磚國家等框架下加強打擊恐怖主義、分裂主義、極端主義、跨國有組織犯罪合作。雙方致力於加強兩國地方執法部門開展邊境地區合作。

雙方指出，利用多邊或國家司法，或向外國司法機構或多邊法律機制提供協助，藉以干涉各國主權事務的做法不可接受，對國際刑事司法日益政治化以及對人權和主權豁免的侵犯深表關切。雙方認為，任何國家或集團採取此類措施的行為都是非法的，違反公認的國際法準則，並將損害國際社會打擊犯罪的能力。

雙方相信，根據各國主權平等的國際法基本原則，必須嚴格遵守有關國家及其財產（包括主權儲備）享有豁免的國際義務。雙方譴責沒收外國資產和財產的企圖，強調受害國有權依據國際法採取反制措施。雙方決心對彼此在本國的國家財產提供保護，並保證對方國家財產在臨時運至本國期間的安全、不可侵犯和及時返回。

雙方計劃完善1992年6月19日簽訂的《中華人民共和國和俄羅斯聯邦關於民事和刑事司法協助的條約》中所規定的法律判決認可和執行機制。

雙方將繼續在應急管理領域內加強務實合作，在空間監測、航空救援技術等防災減災救災、安全生產領域內開展合作，組織救援聯合演習及培訓。

三

雙方認為，中俄務實合作是促進兩國經濟社會發展和共同繁榮，保障技術進步和國家經濟主權，實現國家現代化，增進人民福祉，維護世界經濟穩定性和可持續性的重要因素。雙方願促進普惠包容的經濟全球化。雙方滿意地看到，中俄各領域務實合作持續推進並取得積極成果。雙方願繼續按照互利共贏原則深化各領域合作，密切配合，共同克服外部挑戰和不利因素，提升雙方合作效率，實現合作穩定、高質量發展。為此，雙方商定：

——根據《中華人民共和國主席和俄羅斯聯邦總統關於2030年前中俄經濟合作重點方向發展規劃的聯合聲明》，大力推動各領域合作實現高質量發展。

——持續擴大雙邊貿易規模、優化貿易結構，深化服務貿易、電子商務、數字經濟、可持續發展領域合作，共同維護產業鏈供應鏈穩定安全。

——歡迎在中國哈爾濱舉辦第八屆中俄博覽會，支持中俄各界代表參與在兩國舉辦的重要論壇和展會。

——不斷提升兩國投資合作水平，共同促進重大合作項目實施，保障投資者權益，為投資創造公平公正的條件。積極發揮兩國間投資領域協調機制作用。儘快升級《中華人民共和國政府與俄羅斯聯邦政府關於促進和相互保護投資協定》。

——加快制定並於2024年批准新版《中俄投資合作規劃綱要》，全力促進《綱要》落實，提升雙邊投資合作成效。

——持續鞏固中俄能源戰略合作並實現高水平發展，保障兩國經濟和能源安全。努力確保國際能源市場穩定且可持續，維護全球能源產業鏈供應鏈的穩定和韌性。根據市場原則開展石油、天然氣、液化天然氣、煤炭、電力等領域合作，確保相關跨境基礎設施穩定運營，確保能源運輸暢通無阻。共同推進中俄兩國企業落實大型能源項目，並在可再生能源、氫能和碳市場等前景領域深化合作。

——在已成功落地和正在實施的項目經驗基礎上，按照互利共贏、利益均衡原則深化民用核能領域合作，包括熱核聚變、快中子反應堆、核燃料閉式循環，探討以一攬子方式開展核燃料循環前端和共建核電站合作。

——提升雙邊貿易、融資和其他經濟活動中的本幣份額。完善兩國金融基礎設施，暢通兩國間經營主體結算渠道。加強中俄銀行業保險業監管合作，促進雙方在對方境內開設的銀行和保險機構穩健發展，鼓勵雙向投資，在遵循市場化原則的前提下在對方國家金融市場發行債券。支持在保險、再保險以及在提升支付便利性領域開展進一步合作，為雙方遊客量增長創造良好條件。在中俄雙方會計準則（在債券發行領域）、審計準則及審計監管等效互認的基礎上，積極推動務實領域互利合作。

——開展中俄金融情報合作，共同防範洗錢和恐怖主義融資等風險，繼續加強在反洗錢多邊框架下協作。

——提升工業和創新領域合作水平，共同發展先進產業，加強技術和生產合作，包括民用航空製造業、造船業、汽車製造業、設備製造業、電子工業、冶金業、鐵礦開採業、化工業和森林工業。為雙方實施優先領域前景項目創造良好條件，擴大工業產品貿易往來並提高其在雙邊貿易中佔比，助推兩國工業現代化進程。

——在訊息通信技術領域開展互利合作，包括人工智能、通信、軟件、物聯網、開源、網絡和數據安全、電子遊戲、無線電頻率協調、職業教育和專業科學研究。

——鞏固雙方航天領域長期夥伴關係，實施符合中俄共同利益的國家航天計劃大項目，推動包括國際月球科研站建設在內的月球及深空探測領域合作，加強北斗和格洛納斯衛星導航系統應用合作。

——釋放農業領域合作巨大潛力，擴大兩國農產品相互市場準入，提高大豆及其加工品、豬肉、水產品、穀物、油脂、果蔬及堅果，以及其他農食產品貿易水平。深化農業投資合作，繼續研究在俄羅斯遠東及其他地區建立中俄農業合作試驗示範區。

——深化交通物流和口岸合作，建設穩定、暢通、可持續發展的交通物流走廊，發展兩國間直達或中轉的運輸線路。同步加強邊境口岸基礎設施建設，加強口岸規範化管理，提高口岸查驗效率和通關能力，保障客運、貨物雙向往來平穩順暢。提高過境俄羅斯的中歐班列通關能力和運輸能力，共同保障貨物運輸安全高效。從中俄夥伴關係的戰略意義出發，積極促進航空運輸發展，鼓勵雙方航空公司以規範方式增加更多航線航班，覆蓋更多地區。

——加強海關領域合作，重點推進國際貿易「單一窗口」交流合作，應用現代化監管機制和自動化管理流程，進一步促進貿易往來，提高進出口業務透明度，有效打擊海關違法行為。

——加強知識產權保護和運用方面的經驗交流與實踐分享，充分發揮知識產權在促進科技創新和經濟社會發展方面的重要作用。

——加強競爭政策領域互利合作，包括在商品市場（含數字商品市場）開展執法和保護競爭規則合作，為雙方經貿合作創造有利條件。

——進一步推動工業、基礎設施、住房和城市發展合作。

——在中俄總理定期會晤委員會機制框架下成立中俄北極航道合作分委會，開展北極開發和利用互利合作，保護北極地區生態系統，推動將北極航道打造成為重要的國際運輸走廊，鼓勵兩國企業在提升北極航道運量和建設北極航道物流基礎設施等方面加強合作。深化極地船舶技術和建造合作。

——積極支持地方合作和邊境合作，擴大兩國地方間全面交流。在俄羅斯遠東地區優惠制度框架下按照市場化、商業化原則加強投資合作，開展工業、高科技產業合作生產。遵循睦鄰友好、尊重國家主權的原則共同開發黑瞎子島（大烏蘇里島）。加快協商《中俄船隻在黑瞎子島（塔拉巴羅夫島和博利紹伊烏蘇里斯基島）地區周圍水域航行的政府間協定（草案）》文本。雙方將同朝鮮民主主義人民共和國就中國船隻經圖們江下游出海航行事宜開展建設性對話。

——深化環保合作，在跨界水體保護、環境污染應急聯絡、生物多樣性保護及固體廢物處理等領域加強合作。

——繼續密切協作，改善兩國邊境地區環境質量。

——繼續加強協作，落實2018年5月17日簽署的《中華人民共和國與歐亞經濟聯盟經貿合作協定》，推動共建「一帶一路」與歐亞經濟聯盟建設對接合作，深化亞歐地區全方位合作和互聯互通。

——繼續落實兩國元首關於共建「一帶一路」和「大歐亞夥伴關係」建設並行不悖、協調發展的共識，為亞歐各國經濟社會獨立自主穩步發展創造條件。

——以《中俄蒙發展三方合作中期路線圖》以及《建設中蒙俄經濟走廊規劃綱要》等文件為遵循，繼續開展中俄蒙三方合作。

四

雙方認為，人文交流對增進相互理解、弘揚睦鄰友好傳統、賡續兩國人民世代友好、夯實雙邊關係社會基礎具有極其重要而深遠的意義。雙方願共同努力，積極拓展兩國人文合作，提升合作水平，擴大合作成果。為此，雙方商定：

——持續深化教育合作，完善立法基礎。推動雙向留學擴大規模、提升質量，推進在俄中文教學和在華俄文教學，鼓勵教育機構擴大交流、合作辦學、開展高水平人才聯合培養和科研聯合攻關，支持高校間基礎研究領域合作，支持同類大學聯盟和中學聯盟開展活動，深化職業和數字教育合作。

——深化科技交流。發揮基礎研究和應用研究領域合作潛力，拓展大科學裝置框架下合作，支持共建現代化實驗室與先進科研中心，維護兩國科技發展主動權，促進人員交流，開展跨學科氣候變化研究。

——充分利用2024—2025年中俄文化年契機，在文藝演出、博物館、圖書館、文化遺產保護、藝術教育和創意產業等領域全面開展交流。拓寬文化交流地域，積極推動中俄地方青年與文化工作者參與其中。繼續舉辦文化節、圖書館論壇和中俄文化大集。鼓勵研究舉辦「國際流行歌曲大賽」等新倡議。雙方認為文化和文明多樣性、獨特性是多極化世界的基礎，將基於此開展交流、合作、互鑑，反對將文化政治化，反對歧視性、排他性「文明優越論」，反對部分國家和民族實施「取消文化」以及損毀拆除紀念設施、宗教設施，推動更多國家認同傳統道德觀念。

——就保護、研究、修繕、利用歷史宗教設施、烈士紀念設施和歷史文化遺產開展對話。

——推動電影領域合作，包括中方支持俄方組建歐亞電影藝術學院並設立「開放歐亞電影獎」，將積極考慮選送影片參加相關評獎活動。

——持續推進災害醫學、傳染病學、腫瘤學和核醫學、眼科學、藥理學、婦幼健康等衛生領域合作。運用現代醫療技術領域先進經驗，促進高等醫學人才培養。

——開展傳染病防治、本土及跨境傳播衛生領域合作，拓展生物災害預警和應對合作，維護兩國生物領域國家主權，高度重視中俄邊境地區開展有關合作。

——高度評價2022—2023年中俄體育交流年成果，繼續務實推進體育領域合作，深化各項目交流。中方高度評價俄方2024年在喀山市舉辦的首屆「未來運動會」，支持俄方舉辦金磚國家運動會。雙方反對將體育政治化，反對任何以國籍、語言、宗教、政治或其他信仰、種族以及社會出身為由將體育作為歧視運動員的工具，呼籲國際社會按照奧林匹克精神和原則開展平等的國際體育合作。

——擴大旅遊領域合作，為提升中俄遊客互訪量創造良好條件，推動跨境旅遊發展，共同落實2000年2月29日簽署的《中華人民共和國政府和俄羅斯聯邦政府關於互免團體旅遊簽證的協定》，加快協定修訂談判。

——加強兩國媒體交流，推動各層級人員互訪，支持務實專業對話，積極開展高質量內容合作，深挖新媒體、新技術在大眾傳媒領域合作潛力，客觀全面報道全球重大事件，在國際輿論場傳播真實訊息。繼續推動兩國圖書翻譯出版機構知識經驗交流與合作，促進電視頻道節目相互播出。

——支持檔案部門開展合作，包括交流先進工作經驗和檔案訊息，以及共同籌備檔案出版物，實施有關中俄歷史和兩國關係史的展覽項目。

——支持中俄友好、和平與發展委員會開展工作，鼓勵通過友協和其他民間友好團體渠道開展合作，促進中俄兩國民間交流和相互理解，加強兩國專家智庫間交流。

——加強青年領域合作，開展理想信念、正確價值觀和愛國主義教育，支持青年創新創業、志願服務、提升創造力。為鞏固並豐富世界青年聯歡節和世界青年發展論壇成果，繼續深化各層次青年交流，在多邊青年平台開展協作，推動共同的國際合作主張。

五

雙方重申致力於構建更加公正穩定的多極化國際格局，無條件全面尊重並遵守《聯合國憲章》宗旨和原則，維護真正的多邊主義。雙方強調應進一步加強「捍衛《聯合國憲章》之友小組」的工作。

雙方願深化在聯合國大會及安理會在內的聯合國框架下的雙邊合作，應在聯合國各機構內討論重要國際問題時加強協作。

雙方願繼續共同努力，推動各方在多邊人權領域開展建設性對話與合作，倡導全人類共同價值，反對將人權政治化、雙重標準以及利用人權問題干涉他國內政，共同推動國際人權議程各個方面的健康發展。

為提高全人類健康水平，雙方繼續就全球衛生問題開展密切協作，包括支持世界衛生組織發揮作用及反對將其工作政治化。

雙方堅決推動以世界貿易組織規則為基礎的開放、包容、透明、非歧視的多邊貿易體制。雙方願加強在世貿組織框架下的合作，推進包括恢復爭端解決機制正常運轉在內的世貿組織改革，推動世貿組織第13屆部長級會議成果落實。雙方反對將包括貿易、金融、能源和交通運輸領域多邊組織工作在內的國際經濟關係政治化，這將導致全球貿易碎片化、保護主義及惡性競爭。

雙方譴責繞過聯合國安理會，違反《聯合國憲章》等國際法、泯滅正義良知的單邊行動以及違反世貿組織規則的單邊措施。違反世貿組織規則的限制措施阻礙自由貿易的發展，對全球產業鏈供應鏈帶來消極影響。中俄雙方對此堅決反對。

此外，雙方強調願加強在專業領域多邊平台的協作，推動共同立場，反對將國際組織工作政治化。

六

雙方認為，在上海合作組織框架內開展合作是加強兩國全面戰略協作夥伴關係的重要方向。雙方將繼續協作努力，把上海合作組織打造成具有權威性和影響力的多邊組織，使其在構建新的公正穩定的多極化國際格局中發揮更大作用。

雙方將同上海合作組織其他成員國協作，完善組織工作，挖掘政治、安全、經濟和人文領域合作潛力，使歐亞地區成為和平、穩定、互信、發展繁榮的共同家園。

中方全力支持俄方擔任2024年金磚國家主席國工作，辦好金磚國家領導人第十六次會晤。

雙方願同金磚國家其他成員落實歷次金磚國家領導人會晤共識，推動新成員融入現有金磚合作機制，探討金磚夥伴國合作模式。雙方繼續秉持金磚精神，提升金磚國家機制在國際事務、國際議程設置上的話語權，積極開展「金磚+」合作和金磚外圍對話。

雙方將推動提升金磚國家在國際舞台上的協作水平，包括加強金磚國家間貿易、數字經濟、公共衛生領域的合作，同時有效推動金磚國家間貿易業務使用本幣結算、支付工具和平台的對話。

雙方認為，應進一步加強聯合國教科文組織作為政府間人文交流普遍性平台的作用，推動該平台上相互尊重的專業對話，促進成員國高效溝通，達成共識，增進團結。

雙方高度評價中俄在二十國集團中的建設性合作，重申願繼續加強該機制下協作，推動構建普惠包容的經濟全球化，採取平衡且具有共識的行動應對突出的經濟金融挑戰，推動全球治理體系朝着更加公正的方向發展，提升「全球南方」國家在全球經濟治理體系中的代表性。雙方歡迎非洲聯盟成為二十國集團正式成員，並願為新興市場和發展中國家利益共同作出建設性努力。

雙方將繼續在亞太經濟合作組織框架下開展緊密的互利合作，推動全面平衡落實布特拉加亞願景，推動構建亞太共同體。為此，雙方願進一步推動共同的原則立場，推動構建開放型世界經濟，推進亞太區域經濟一體化進程、促進貿易和投資自由化便利化、保障跨境產業鏈供應鏈穩定暢通、推動亞太地區數字化綠色化轉型和可持續發展，造福該地區人民。

俄方高度評價全球發展倡議，將繼續參與「全球發展倡議之友小組」工作。雙方將繼續推動國際社會聚焦發展問題，增加發展投入，深化務實合作，加快落實聯合國2030年可持續發展議程。

七

雙方注意到，當前，地區和全球性衝突不斷，國際安全環境不穩定，包括核武器國家在內的國家間對抗加劇導致戰略風險不斷加大。雙方對國際安全形勢表示關切。

雙方重申恪守2022年1月3日發表的《五個核武器國家領導人關於防止核戰爭與避免軍備競賽的聯合聲明》，特別是核戰爭打不贏也打不得理念，再次呼籲聯合聲明所有參與國切實遵循該聲明。

雙方認為所有核武器國家都應秉持維護全球戰略穩定、安全平等且不可分割的原則，不應通過擴張軍事聯盟和同盟，以及在抵近其他核武器國家邊境地區建立軍事基地，特別是預先部署核武器及其運載工具和其他軍事戰略性設施等方式侵犯彼此的切身利益。必須採取全面措施防止核武器國家之間發生直接軍事對抗，重點是消除安全領域的根源性矛盾。

中俄支持《不擴散核武器條約》審議進程取得成功，同時反對企圖將《不擴散核武器條約》及其審議進程用於與條約內容無關的政治目的。

雙方再次對美國為維持自身絕對軍事優勢而破壞戰略穩定的企圖表示嚴重關切，主要包括美國建設全球反導體系並在世界各地和太空部署反導系統，強化高精度非核武器解除對方組織軍事行動的能力和「斬首」打擊能力，強化北約在歐洲「核共享」安排和對個別盟友提供「延伸威懾」，在《南太平洋無核區條約》締約國澳洲建造可能用於保障美國、英國核力量實施行動的基礎設施，開展美英澳核潛艇合作，實施在亞太和歐洲地區部署並向其盟友提供陸基中短程導彈的計劃。

美國藉口同其盟友開展明顯針對中俄的聯合演習，着手採取行動在亞太地區部署陸基中導系統，雙方對此表示嚴重關切。美方並聲稱將持續推進上述做法，最終實現在世界各地常態化部署導彈的意圖。雙方對上述極端破壞地區穩定、對中俄構成直接安全威脅的舉措表示最強烈譴責，並將加強協調配合，應對美國對中俄非建設性、敵對的所謂「雙遏制」政策。

雙方重申《禁止生物武器公約》應得到充分遵守和不斷加強，並使其制度化，達成包含有效核查機制、具有法律約束力的議定書。雙方要求美國不得在其境內外從事任何威脅別國及有關地區安全的生物軍事活動。

雙方反對個別國家將外空用於武裝對抗的企圖，反對開展旨在取得軍事優勢和將外空界定並用於「作戰疆域」的安全政策和活動。雙方主張在中俄《防止在外空放置武器、對外空物體使用或威脅使用武力條約》草案基礎上，儘快啟動具有法律約束力的多邊文書談判，為防止外空軍備競賽、外空武器化及防止對外空物體或藉助外空物體使用或威脅使用武力提供根本和可靠的保障。為維護世界和平，保障各國安全平等且不可分割，提高各國探索與和平利用外空的可預測性和可持續性，雙方贊同在全球範圍內推行不首先在外空部署武器的國際倡議/政治承諾。

雙方致力於實現無化武世界的目標，對禁止化學武器組織政治化深表關切。雙方指出，《禁止化學武器公約》作為裁軍和防擴散領域的重要機制，應得到全面遵守。雙方敦促日本全面、完整、準確落實《2022年以後中華人民共和國境內日本遺棄化學武器銷燬計劃》，儘快銷燬遺棄在華化學武器。

雙方將繼續在化武裁軍和防擴散問題上協調行動，致力於恢復禁止化學武器組織的權威性，推動其工作回歸非政治化的技術性軌道。

雙方重申遵守《不擴散核武器條約》、《禁止生物武器公約》以及《禁止化學武器公約》規定的出口管制義務，反對以虛偽政治目的取代防擴散初心，將防擴散出口管制政治化、武器化，服務本國短視利益和實施非法單邊限制措施。

雙方重申致力於推動「在國際安全領域促進和平利用國際合作」聯大決議全面有效落實。

雙方願深化在打擊國際恐怖主義和極端主義方面的協作，對包括「東伊運」在內的「三股勢力」採取「零容忍」態度；同時願進一步加強在打擊跨國有組織犯罪、腐敗、非法販運毒品、精神藥品及其前體方面的合作，共同應對其他新挑戰和新威脅。

雙方高度重視人工智能問題，願就人工智能的發展、安全和治理加強交流與合作。俄方歡迎中方提出《全球人工智能治理倡議》，中方歡迎俄方在人工智能領域提出治理準則。雙方同意建立並用好定期磋商機制加強人工智能和開源技術合作，在國際平台上審議人工智能監管問題時協調立場，支持對方舉辦的人工智能相關國際會議。

雙方重申在維護訊息通信技術領域安全問題上的一致立場，同意協作應對包括與人工智能相關的各類網絡安全風險。雙方鼓勵全球共同推動人工智能健康發展，共享人工智能紅利，加強人工智能能力建設國際合作，妥善應對人工智能軍事應用問題，支持在聯合國、國際電信聯盟、金磚國家、上海合作組織、國際標準化組織等機制平台開展人工智能交流合作。反對利用技術壟斷、單邊強制措施惡意阻撓他國人工智能發展、阻斷全球人工智能供應鏈。

雙方肯定聯合國在制定國際訊息安全領域共同規則中發揮主導作用，支持聯合國2021—2025年訊息安全開放式工作組作為該領域無可替代的全球談判平台並開展經常性工作。雙方指出，應制定訊息空間新的、負責任的國家行為準則，特別是制定普遍性法律文書可為建立旨在防止國家間衝突的訊息空間國際法律調解機制奠定基礎，有利於構建和平、開放、安全、穩定、互通、可及的訊息通信技術環境。雙方認為應履行聯合國大會第74/247號決議，在聯合國特設委員會框架內完成制定打擊以犯罪為目的使用訊息和通信技術的全面國際公約。

雙方支持在確保各國網絡體系安全穩定的前提下打造多邊、民主、透明的全球網路治理體系。

雙方願在上海合作組織、金磚國家及其他多邊機制下加強協作。雙方主管部門願在現行法律條約框架下，深化國際訊息安全領域雙邊合作。

八

雙方為應對氣候變化採取措施，重申恪守《聯合國氣候變化框架公約》及其《巴黎協定》目標、原則和制度框架，特別是共同但有區別的責任原則。雙方強調，發達國家為發展中國家提供的資金支持對減緩全球平均氣温增長、適應全球氣候變化負面影響至關重要。雙方反對以應對氣候變化為由設置貿易壁壘和將氣候議題同國際和平安全威脅掛鈎。

雙方讚賞中方主持的聯合國《生物多樣性公約》第15次締約方大會上通過的「昆明—蒙特利爾全球生物多樣性框架」，願推動人與自然和諧發展，助力全球可持續發展。

雙方決心在尊重各國國情和主權的基礎上，加大塑料垃圾污染治理力度，並同各方一道制定具有法律約束力的文書以應對塑料垃圾造成的環境污染（包括海洋污染）。

雙方對日本向海洋排放福島核污染水錶示嚴重關切，要求日本以負責任方式安全處置福島核污染水，接受嚴格國際監測，尊重有關國家開展獨立監測的要求。

九

俄方積極評價中方在烏克蘭問題上的客觀公正立場，贊同必須在充分完整遵守《聯合國憲章》的基礎上解決危機的觀點。

俄方歡迎中方願為通過政治外交途徑解決烏克蘭危機發揮建設性作用。

雙方指出，必須停止一切促使戰事延宕、衝突進一步升級的舉動，呼籲避免危機失控。雙方強調，對話是解決烏克蘭危機的良好途徑。

雙方認為，為穩步解決烏克蘭危機，必須消除危機根源，恪守安全不可分割原則，兼顧各國合理安全利益和關切。

十

雙方認為，各國人民命運與共，任何國家不應以犧牲他國安全為代價謀求自身安全。雙方對國際和地區安全現實挑戰表示關切並指出，在當前地緣政治背景下，有必要基於安全平等且不可分割原則，探討在歐亞空間建立可持續安全體系。

雙方呼籲有關國家及組織停止採取對抗性政策和干涉他國內政，破壞現有安全架構，在國家間構築「小院高牆」，挑動地區緊張局勢，鼓吹陣營對抗。

雙方反對在亞洲和太平洋地區拼湊封閉排他的集團架構，特別是針對任何第三方的軍事同盟。雙方指出，美國「印太戰略」以及北約圖謀在亞太地區採取的破壞性動向，對該地區和平穩定造成消極影響。

雙方對美英澳三邊安全夥伴關係（AUKUS）各領域對亞太地區戰略穩定造成的後果表示嚴重關切。

雙方將就深化同東盟合作加強協調，繼續一道努力推動鞏固東盟在亞太地區多邊架構中的中心地位，提升東亞峰會、東盟地區論壇等東盟主導機制效能。

俄方支持中國和東盟國家共同維護南海和平穩定。雙方認為，南海問題應由直接當事國通過談判協商解決，堅決反對域外勢力插手介入南海問題。俄方支持中方和東盟國家全面有效落實《南海各方行為宣言》，歡迎早日達成「南海行為準則」。

雙方反對美國通過擴大軍事力量和拼湊軍事集團改變東北亞地區力量平衡的霸權行徑。美國抱守冷戰思維和陣營對抗模式，將「小集團」安全凌駕於地區安全穩定之上，危害地區所有國家安全。美國應當停止此類行為。

雙方反對美國及其盟友在軍事領域的威懾行徑、挑動同朝鮮民主主義人民共和國對抗及可能引發的武裝衝突而加劇朝鮮半島局勢緊張。雙方敦促美國採取有效措施緩解軍事緊張局勢並塑造有利條件，摒棄恐嚇、制裁和打壓手段，推動朝鮮及其他有關國家在相互尊重和兼顧彼此安全關切的原則上重啟談判進程。雙方重申政治外交手段是解決半島所有問題的唯一出路，呼籲國際社會支持中俄具有建設性的共同倡議。

雙方主張維護中東地區和平穩定，反對干涉地區國家內政。雙方支持在以「兩國方案」為關鍵要素的公認國際法基礎上全面、公正、持久解決巴勒斯坦問題，期待看到建立以1967年邊界為基礎，東耶路撒冷為首都，與以色列和平安全共存的獨立的巴勒斯坦國。

雙方支持敘利亞和利比亞國家的主權、獨立、統一和領土完整，推動由這兩個國家人民自己主導、自己所有的政治解決進程。

雙方將積極合作鞏固海灣地區安全，推動地區國家增進互信、實現可持續發展。

雙方願在雙邊層面和多邊機制下就阿富汗事務加強協作，推動阿富汗成為獨立、中立、統一、和平的國家，免受恐怖主義及毒品的危害，同所有鄰國和睦相處。雙方高度重視並支持阿富汗鄰國外長會、阿富汗問題「莫斯科模式」磋商、中國—俄羅斯—巴基斯坦—伊朗四國機制、上海合作組織等地區平台在政治解決阿富汗問題上所發揮的積極和建設性作用。

雙方強調，美國和北約作為侵略佔領阿富汗20年的責任方，不應再次企圖將軍事設施部署到阿富汗及其周邊地區，而應為阿富汗當前經濟民生困局負主要責任，承擔阿富汗重建的主要支出，並採取一切必要措施解除對阿富汗國家資產的凍結。

雙方認為，集體安全條約組織和獨立國家聯合體對維護地區穩定，打擊國際恐怖主義、非法制毒販毒及有組織犯罪等其他跨境威脅挑戰發揮重要作用。雙方強調，中國同集體安全條約組織在維護歐亞地區和平安全、共同應對外部挑戰等領域具有合作潛力。

為同周邊國家發展友善、穩定、繁榮的關係，雙方將繼續同中亞地區國家一道開展互利合作，加強在上海合作組織、亞洲相互協作與信任措施會議和聯合國等國際組織和多邊機制內協作。

雙方一致認為，非洲國家和平、穩定和獲得真正的獨立自主是非洲大陸發展與繁榮的基礎。雙方呼籲維護國際對非合作的良好健康氛圍，為此雙方將繼續就非洲事務加強溝通協作，為支持非洲國家以非洲方式解決非洲問題作出貢獻。

雙方將繼續就拉美和加勒比地區事務加強戰略協作。雙方希與拉美和加勒比地區有關國家及機制加強各領域合作，包括但不限於拉美和加勒比國家共同體（CELAC）、南方共同市場（MERCOSUR）、太平洋聯盟（AP）、安第斯共同體（CAN）、美洲玻利瓦爾聯盟（ALBA）、中美洲一體化體系（SICA）、加勒比共同體（CARICOM）等地區組織，以及聯合國、二十國集團和金磚國家等國際組織。

雙方主張北極應繼續成為和平、穩定、建設性對話和互利合作之地，不應給該地區造成軍事政治緊張局勢。