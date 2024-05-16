普京訪華回顧 自2000年起訪問中國超過20次
俄羅斯總統普京5月16日至17日國事訪問中國，此訪將是普京第23次訪問中國。以下將回顧普京此前對中國的訪問。
普京幾次訪華？
2000年7月17-19日，普京對中國進行正式訪問，並會見時任中國國家主席江澤民。
2001 年6月13-15日，他出席上合組織成員國元首會議期間，曾會見江澤民。10月18-21日，普京在上海出席亞太經合組織領導人非正式會議。
2002年11月27日-12月3日，他與江澤民舉行會談。
2004年10月14-16日，他在北京會見時任中國國家主席胡錦濤，在西安會見時任中國國務院副總理吳儀。
2005年3月21-22日，他出席中俄經濟論壇期間，與胡錦濤舉行會談。
2006年3月21-22日，普京應胡錦濤邀請到訪北京，對中國展開為期兩天的國事訪問，除了中俄元首會談，普京也出席「俄羅斯年」開幕禮和中俄經濟工商界高峰論壇開幕禮，他還特地去位於河南嵩山的少林寺。
2008年8月8日，普京以時任總理身份，出席北京夏季奧運會開幕式。
2009年10月13-14日，他前往中國出席上海合作峰會。
2011 年10月11-12日，普京在會見時任總理溫家寶後，再與胡錦濤舉行會談。
2012年6月6-7日，他赴中進行國事訪問以發出席上海合作峰會。
2014年5月21-21日，普京在中國出席亞洲相互協作與信任措施會議。11月9-11日，他在北京出席亞太經合組織論壇，並與中國國家主席習近平舉行會談。
2015年9月2-3日，普京出席二戰勝利70周年紀念活動，並與習近平舉行會談。
2016年6月24-25日，他赴中會見時任中國全國人大常委會委員長張德江、時任國務院總理李克強和習近平。9月3-5日，他前往杭州出席二十國集團峰會。
2017年 5月14-15日，普京出席「一帶一路」國際論壇開幕式，並與習近平舉行會談。9月3-5日，他前往廈門出席金磚國家領導人會晤，再度與習近平舉行會談。
2018年6月8-10日，普京前往北京、天津和青島，對華進行國事訪問，與李克強、習近平舉行會談。
2019年4月26-27日，他出席第二屆「一帶一路」國際論壇圓桌峰會，獲清華大學頒發榮譽博士學位，其後與習近平舉行會談。
2022年2月4日，他在會見習近平後，出席第二十四屆冬奧會開幕儀式。
2023年10月17-18日，他再度前往中國出席「一帶一路」國際論壇。
2024年5月16-17日，普京前往中國與習近平會談。