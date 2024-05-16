普京訪華回顧　自2000年起訪問中國超過20次

俄羅斯總統普京5月16日至17日國事訪問中國，此訪將是普京第23次訪問中國。以下將回顧普京此前對中國的訪問。



普京幾次訪華？

2000年7月17-19日，普京對中國進行正式訪問，並會見時任中國國家主席江澤民。

2001 年6月13-15日，他出席上合組織成員國元首會議期間，曾會見江澤民。10月18-21日，普京在上海出席亞太經合組織領導人非正式會議。

2002年11月27日-12月3日，他與江澤民舉行會談。

2004年10月14-16日，他在北京會見時任中國國家主席胡錦濤，在西安會見時任中國國務院副總理吳儀。

2005年3月21-22日，他出席中俄經濟論壇期間，與胡錦濤舉行會談。

2006年3月21-22日，普京應胡錦濤邀請到訪北京，對中國展開為期兩天的國事訪問，除了中俄元首會談，普京也出席「俄羅斯年」開幕禮和中俄經濟工商界高峰論壇開幕禮，他還特地去位於河南嵩山的少林寺。

2008年8月8日，普京以時任總理身份，出席北京夏季奧運會開幕式。

2008年8月8日，時任俄羅斯總理普京在人民大會堂舉行的歡迎宴會上受到時任中國國家主席胡錦濤的迎接，當時來自世界各地約80位領導人受邀出席中國首都北京舉行的2008年北京奧運開幕式。（Getty)

2009年10月13-14日，他前往中國出席上海合作峰會。

2011 年10月11-12日，普京在會見時任總理溫家寶後，再與胡錦濤舉行會談。

2012年6月6-7日，他赴中進行國事訪問以發出席上海合作峰會。

2014年5月21-21日，普京在中國出席亞洲相互協作與信任措施會議。11月9-11日，他在北京出席亞太經合組織論壇，並與中國國家主席習近平舉行會談。

2015年9月2-3日，普京出席二戰勝利70周年紀念活動，並與習近平舉行會談。

2016年6月24-25日，他赴中會見時任中國全國人大常委會委員長張德江、時任國務院總理李克強和習近平。9月3-5日，他前往杭州出席二十國集團峰會。

2017年 5月14-15日，普京出席「一帶一路」國際論壇開幕式，並與習近平舉行會談。9月3-5日，他前往廈門出席金磚國家領導人會晤，再度與習近平舉行會談。

中國國家主席習近平與俄羅斯總統普京出席2017年「一帶一路」國際論壇開幕式。（Reuters）

2018年6月8-10日，普京前往北京、天津和青島，對華進行國事訪問，與李克強、習近平舉行會談。

2019年4月26-27日，他出席第二屆「一帶一路」國際論壇圓桌峰會，獲清華大學頒發榮譽博士學位，其後與習近平舉行會談。

2022年2月4日，他在會見習近平後，出席第二十四屆冬奧會開幕儀式。

圖為俄羅斯總統普京於2022年2月4日在中國北京出席與中國國家主席習近平會晤。（Reuters）

2023年10月17-18日，他再度前往中國出席「一帶一路」國際論壇。

2024年5月16-17日，普京前往中國與習近平會談。