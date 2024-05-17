美國配音員入稟法院　指控AI公司盜用聲音製作產品

美國兩名配音員5月16日入稟曼哈頓聯邦法院，指控當地一間人工智能初創公司擅自複製他們的聲音，再用於公司的AI旁白技術上。



路透社報道，入稟的配音員分別是萊爾曼（Paul Skye Lehrman）和薩奇（Linnea Sage ），他們指位於三藩市的AI初創公司Lovo誘騙提供聲音樣本，再於未經授權的情況下出售以他們聲音製作的AI版本。

根據狀紙提到，一間自由身工作者市場Fiverr向兩人接觸，稱為沒有透露身分的客人提供旁白工作，並向萊爾曼表示聲音樣本只會用於研究計劃方面；薩奇的聲音樣本則會用在電台廣告的模擬對白上。

萊爾曼之後在YouTube一段關於俄羅斯軍事設備的片段，以及一篇題為「AI技術的危險之處」網絡廣播中聽到自己聲音的AI版本，並發現與自己接觸的Fiverr客戶原來是Lovo的員工；而Lovo的宣傳材料就用了薩奇的AI聲音。

AI：圖為路透社2023年3月31日發布，與人工智能有關的設計圖片。（Reuters）

兩人亦得知Lovo以「Kyle Snow」及「Sally Coleman」的名字向用戶推銷自己的聲音，該公司回應他們的禁止令時，稱他們的聲音「不太受歡迎」，銷售表現「微不足道」。

萊爾曼和薩奇代表其他同樣遭Lovo不當使用自己聲音的人士提出訴訟，指控Lovo詐騙、誤導宣傳及侵犯他們的個人公開權，因此索償至少500萬美元。

狀紙同時提到，Lovo在網站提供名字和聲音與奧巴馬、朱克伯格等人相似的產品。而這亦是另一宗與科技公司涉嫌不當利用書本、新聞內容及歌詞，用於提供生成式AI的最新一宗訴訟。