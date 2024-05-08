日本政府推動AI翻譯漫畫　期望擴大國際市場競爭力

漫畫是日本重要的出口產業之一，其出口總值與日本半導體和鋼鐵產業規模不相上下。由於英譯漫畫僅佔日本漫畫總產量的2%，日本政府聯合出版社大力注資初創企業，要以人工智能（AI）加速外語翻譯，以期能繼續擴大國際營銷，以及打擊盜版。



日本漫畫在海外深受歡迎，諸如《火影忍者》《鬼滅之刃》《名偵探柯南》等作品已被翻譯成多種語言，但英文譯本不多，《日經新聞》統計在70萬部作品中，只有約1萬4000部被譯成英文。

日本著名推理漫畫《名偵探柯南》已經推出了98卷，一共售出近2億300萬本作品。

日本經濟產業部設立的日本產業創新投資公司（JIC），近期聯合出版社等10家日企，向東京港區一家使用人工智能翻譯的初創公司ORANGE注資29億2000萬日元（約1.48億港元），準備加快翻譯速度來增加漫畫的出口量。

JIC答覆《聯合早報》的提問時說：「日本漫畫等出版物出口額，在電子版權上還有很大的擴展空間。投資Orange將能增強日本在內容產業的競爭力，而且能作為反盜版的有力措施。」

據內容海外流通促進機構（CODA），日本漫畫等出版物出口額為3200億日元。可是，2022年出版業因盜版而蒙受的損失達8311億日元。日本漫畫很多時候是在作品被翻譯之前，就以盜版形式出現。因此，能迅速將作品翻譯成外語則能捷足先登，防止盜版傳播。

計劃夏季通過智能手機 推出漫畫電子翻譯本

Orange公司成立於2021年，是由一位前遊戲開發人創辦。它目前以出版日本翻譯漫畫為主要業務，公司內有不少AI工程師和翻譯員。它已在美國設立了電子閱讀平台「emaqi」，計劃今年夏季通過智能手機發行日本漫畫電子翻譯本。

「鳴門跑」是指像日本動漫《火影忍者》中的忍者般奔跑，身體向前傾，並將雙手向後擺。（網上圖片：Know Your Meme）

該公司創辦人宇垣茂宏說：「已獲得官方和10家私企的注資，計劃五年內以每月翻譯500本為目標，推出5萬本翻譯成英文的電子漫畫出口到海外。藉助AI翻譯，翻譯數量可比之前提高3.5倍。」

日經報道，使用AI翻譯，時間和成本都可壓縮到之前的十分之一。翻譯漫畫要比其他翻譯困難，有時人工翻譯一本書需要一個月左右。以AI翻譯漫畫，再由翻譯人員校對，能將翻譯時間縮短為兩天。Orange公司所開發的漫畫翻譯AI，是通過圖像分析讀取漫畫中的文本，並將其翻譯成英文和華文等語言。因此，可以處理搞笑漫畫等內容的獨特措辭。

《朝日新聞》旗下雜誌《AERA》指出，日本漫畫市場正隨着數碼化進一步擴大，它具備在手機閱讀的優勢。

本文獲《聯合早報》授權轉載

