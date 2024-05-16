斯洛伐克遇刺總理菲佐疑與死神搏鬥　副總理稱術後預期難說

斯洛伐克（Slovakia）總理菲佐（Robert Fico）5月15日遇刺。他遭槍手近距離開槍後中彈受傷緊急送院。他一度性命垂危。斯洛伐克副總理兼國防部長卡里納克（Robert Kalinak）16日發言時，疑似暗示他在與死神搏鬥，稱不能說他的狀況正在取勝，或前景樂觀。



他同日較早時指出，菲佐的傷勢複雜，情況仍嚴重。

斯洛伐克《真理報》16日稱，菲佐胸部和腹部受傷。羅斯福大學醫院（F. D. Roosevelt University Hospital，暫譯）醫院總監拉普尼科娃（Miriam Lapunikova，暫譯）說，他術後在深切治療部留醫。

拉普尼科娃向記者稱：「總理是由急救直升機送來的，他接受過檢查並被轉移到手術室。手術進行5個小時，有兩組醫生工作。」

斯洛伐克總理菲佐（Robert Fico，不在圖中）2024年5月15日遇刺送院，一度性命垂危。收治它的醫院總監16日稱，菲佐情況嚴重但穩定。斯國副總理兼國防部長卡里納克（Robert Kalinak）16日在醫院前方向媒體表示，由於菲佐的傷勢複雜，他情況仍嚴重。（Reuters）

網上流傳的影片顯示，槍手趁菲佐接近人群握手時，近距離對着菲佐正面連開5槍，接着被隨從撂倒在地。

網上流傳的影片錄得槍手掏槍與菲佐中彈倒地的整個過程，當時菲佐在5名隨從的保護下前往接近民眾，與民眾隔着一排低矮鐵欄，當他伸手與民眾握手時，突然有人拿槍對着他開火，菲佐隨後中槍倒下。

路透社引述斯洛伐克防長卡里納克（Robert Kaliňák）指，菲佐正接受手術，形容對方傷勢嚴重。斯洛伐克副總理塔拉巴（Tomáš Taraba）其後表示，菲佐已沒有生命危險。

塔拉巴15日表示，菲佐目前暫無生命危險，相信他最終會活下來。

事發於距離首都布拉迪斯拉發（Bratislava）東北部約150公里的小鎮漢德洛瓦（Handlova）。斯洛伐克國會會議結束後，菲佐離開House of Culture會場並走向支持者時，現場響起數下槍聲。斯洛伐克媒體表示，疑犯事發前曾叫菲佐的名字，之後就向對方連開多槍。

菲佐身中5槍受傷，被直升機送到位於班斯卡-比斯特里察（Banska Bystrica）的醫院治理。

報道指槍手曾在一家購物中心任職保安，亦是當地作家協會成員，過去曾出版三本詩集。

新聞網站tvnoviny.sk在16日稱，警方指控疑兇企圖謀殺，他可能面臨被判終身監禁。

以下是菲佐遇刺前出席政府會議，以及會後步出會場與支持者會面的情形：