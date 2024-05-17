普京俄中博覽會演說：支持中方在俄羅斯本地化生產　願提供優惠

俄羅斯總統普京（Vladimir Putin，又譯普丁或蒲亭）在哈爾濱舉行的第8屆俄中博覽會開幕禮，在台上發表演說，稱俄羅斯支持中方在俄羅斯境內進行本地化生產的願望，並願意為投資者提供優惠。



普京說：「在工業合作方面也在實施大規模的聯合項目，中國汽車工業集團在積極走向俄羅斯市場，製造遠程寬體客機、重型民用飛機的計劃也在推進。 我想強調，俄羅斯不僅歡迎中國企業在我們境內進行本地化生產的願意，而且還願意向中國投資者提供經濟優惠、幫助和支持，同時還將開放獨一無二的俄羅斯技術基地並提供我們高度專業化的人才。」

他補充表示，在世界處於新技術革命門檻之際，俄羅斯和中國必需在高科技和創新領域不斷開展合作，聯合科研力量。

普京指出：「必需堅定佔據領先地位，提高俄羅斯、中國和未來全球經濟的競爭力。」

普京5月17日繼續中國國是訪問行程，轉抵哈爾濱參加第八屆俄中博覽會和第四屆地方合作論壇開幕禮，並在場內參觀：

博覽會5月17日在哈爾濱國際會展中心開幕。普京將在開幕式上發表演講並參觀展覽。

俄中博覽會自2014年起每年舉辦，在俄羅斯和中國輪流舉行。今年博覽會的核心活動將是第四屆俄中地方合作論壇，俄羅斯25個地區的代表將出席論壇。展覽期間將簽署地方間協議。

韓正受中國國家主席習近平委託陪同普京訪問哈爾濱。普京在會談期間指出，韓正在政府間委員會框架內為兩國關係發展作出重要貢獻，「我們歡迎您參加東方經濟論壇。」

普京強調，俄羅斯和中國合作多年，並共同致力於保持獨立和維護國家主權，又表示希望與中國發展互利關係。

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普京5月17日抵達哈爾濱，這是他此次對中國進行國事訪問的第二個城市。黑龍江省委副書記、省長梁惠玲赴機場迎接普京。

普京到訪哈爾濱期間，將在蘇聯紅軍烈士紀念碑敬獻花圈；出席第八屆中國-俄羅斯博覽會和第四屆俄中地方合作論壇開幕式；與韓正舉行雙邊會晤；參觀俄中博覽會，參觀哈爾濱聖母守護教堂，以及訪問哈爾濱工業大學並會見該校師生。

普京5月17日繼續中國國是訪問行程，轉抵哈爾濱參加第八屆俄中博覽會和第四屆地方合作論壇開幕禮：

他在香港時間5月16日凌晨乘專機抵達北京，開展他連任之後的首次外事訪問。普京16日與中國國家主席習近平、中國國務院總理李強舉行會談並參加一系列重要活動。普京17日抵達黑龍江省哈爾濱繼續行程。

普京5月16日在中國進行國是訪問，其在北京的行程來到尾聲，他在前往哈爾濱前與中國國家主席習近平話別：

普京5月16日在中國進行國是訪問期間，跟中國國家主席習近平共同出席「中俄文化年」開幕式暨慶祝中俄建交75周年專場音樂會：

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普京5月16日在中國進行國是訪問期間，跟中國國家主席習近平在中南海公園喝茶，進行非正式會談：

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普京5月16日在中國進行國是訪問期間，跟中國國家主席習近平在北京舉行會議，並簽署聯合聲明加深兩國新時代全面戰略協作夥伴關係：