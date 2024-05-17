普京：中方提供多種調解俄烏戰爭方案　俄羅斯永不拒絕烏問題談判

俄羅斯總統普京（Vladimir Putin）5月17日結束對中國的訪問，他在離開中國前接受媒體訪問。普京認為中方在俄烏問題上提供多種調解方案，表現得非常靈活，他又指俄永遠不會拒絕關於烏克蘭問題的談判。對於中國國家主席習近平曾通報法國總統馬克龍（Emmanuel Macron）提出的奧運休戰倡議，俄方未有同意，普京批評西方違反奧林匹克主義原則。



中方提供多種調解烏克蘭問題方案

普京認為，中國的確誠心誠意地力爭解決烏克蘭危機，習近平講述自己不久前訪問歐洲以及和平倡議的立場，並提供多種調解方案，表現得非常靈活。

普京強調俄方正在分析局勢，在烏克蘭問題上它可以與誰打交道，可以相信誰。俄羅斯永遠不會拒絕關於烏克蘭問題的談判，惟未受邀參加在瑞士舉行得和平會議。俄方對談判進程的基礎，就是伊斯坦堡協議。

俄羅斯總統普京認為，中國的確誠心誠意地力爭解決烏克蘭危機，並提供了多種調解方案．圖為普京5月15日跟中國國家主席習近平共同出席「中俄文化年」開幕式暨慶祝中俄建交75周年專場音樂會。（Sputnik/Alexander Ryumin/Pool via REUTERS）

關於奧運休戰倡議

對於休戰提議，普京批評西方國家不允許俄羅斯運動員正式參與奧運會，卻要求俄方執行奧林匹克主義原則。在這個問題上，他們無法達成一致。俄方首先要知道，法國軍隊是否將要出現在烏克蘭，然後再決定採取甚麼行動方案。

關於近日俄軍對烏克蘭東部的攻勢，普京表示目前沒有奪取哈爾科夫的計劃，俄軍在該地區的行動是對烏克蘭炮擊別爾哥羅德的回應行動。

普京警告，若烏克蘭持續對俄炮擊，俄方將被迫在哈爾科夫持續推進，以建立安全區。