普京訪華｜中國外交部介紹訪問詳情：充分體現兩國元首高度互信

俄羅斯總統普京（Vladimir Putin）5月16至17日國事訪問中國，中國外交部歐亞司司長劉彬17日向中外媒體介紹訪問詳情，並認為此次訪問時機重要，成果豐碩，受到國際社會高度關注。



劉彬表示習近平3月將俄羅斯作為新任期出訪首站，如今普京也將中國作為新任期首個外訪國家，在就職總統後即踏上訪華之旅，充分體現兩國元首的高度互信和密切互動。

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在訪問期間，習近平與普京舉行坦誠友好、內容豐富的會晤，從歷史和現實視角全面總結雙邊關係發展成功經驗，在新的歷史起點上為未來一個時期中俄關係發展擘畫藍圖，為兩國戰略協作和各領域合作作出頂層設計和戰略部署。

兩國元首共同簽署並發表《中華人民共和國和俄羅斯聯邦在兩國建交75周年之際關於深化新時代全面戰略協作夥伴關係的聯合聲明》，普京還赴哈爾濱出席第八屆中俄博覽會，為雙方經貿合作發展注入新動力。

俄羅斯總統普京5月17日參加第八屆俄中博覽會和第四屆地方合作論壇開幕禮並與中國國家副主席韓正會面。（Sputnik/Mikhail Metzel/Pool via REUTERS）

習近平與普京共同出席「中俄文化年」開幕式暨慶祝中俄建交75周年專場音樂會，年內雙方將舉辦一系列豐富多彩的文化交流項目，相信中俄文化年能進一步激發兩國文化合作潛力，共同開闢兩國人民相知相親的新願景。

劉彬提到，此次兩國元首會晤期間，習近平提出中俄關係要做到「五個堅持」：一是堅持以相互尊重為根本。二是堅持以合作共贏為動力。三是堅持以世代友好為基礎。四是堅持以戰略協作為支撐。五是堅持以公平正義為宗旨。