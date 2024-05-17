普京訪華｜中國外交部介紹訪問詳情：充分體現兩國元首高度互信
撰文：劉耀洋
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俄羅斯總統普京（Vladimir Putin）5月16至17日國事訪問中國，中國外交部歐亞司司長劉彬17日向中外媒體介紹訪問詳情，並認為此次訪問時機重要，成果豐碩，受到國際社會高度關注。
劉彬表示習近平3月將俄羅斯作為新任期出訪首站，如今普京也將中國作為新任期首個外訪國家，在就職總統後即踏上訪華之旅，充分體現兩國元首的高度互信和密切互動。
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在訪問期間，習近平與普京舉行坦誠友好、內容豐富的會晤，從歷史和現實視角全面總結雙邊關係發展成功經驗，在新的歷史起點上為未來一個時期中俄關係發展擘畫藍圖，為兩國戰略協作和各領域合作作出頂層設計和戰略部署。
兩國元首共同簽署並發表《中華人民共和國和俄羅斯聯邦在兩國建交75周年之際關於深化新時代全面戰略協作夥伴關係的聯合聲明》，普京還赴哈爾濱出席第八屆中俄博覽會，為雙方經貿合作發展注入新動力。
習近平與普京共同出席「中俄文化年」開幕式暨慶祝中俄建交75周年專場音樂會，年內雙方將舉辦一系列豐富多彩的文化交流項目，相信中俄文化年能進一步激發兩國文化合作潛力，共同開闢兩國人民相知相親的新願景。
劉彬提到，此次兩國元首會晤期間，習近平提出中俄關係要做到「五個堅持」：一是堅持以相互尊重為根本。二是堅持以合作共贏為動力。三是堅持以世代友好為基礎。四是堅持以戰略協作為支撐。五是堅持以公平正義為宗旨。