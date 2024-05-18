台灣立法院國會改革法案闖關爆衝突登國際版面　英媒指喧鬧式民主

台灣立法院5月17日為處理國會職權修正相關法案，爆發激烈肢體衝突，路透社、《衛報》等英國媒體都有報道。



英國《衛報》17日指出，台灣立法院17日爆發小衝突（scuffle），在野陣營希望賦予立法院對政府更大的監督權，執政的民進黨則指責在野黨在未經慣例協商程序下試圖強行通過相關提案是違憲濫權。

英國《獨立報》17日以《台灣立院議事陷入混亂、議員間動粗的難看場面》為標題，特別提到各國的國會鬥毆事件時有發生，台立法院也不是首次發生肢體衝突，當地卻因多次的議會鬥毆事件而臭名昭著（notorious）。

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英國《太陽報》17日報道稱，台立法院爆發令人震驚的鬥毆，議員為國會內部改革一事陷入了「醜陋的爭吵」，在混亂中互相拳打腳踢。

路透社17日的報道中，將台灣形容為「喧鬧式民主」（rambunctious democracy），2020年執政民進黨試圖為美國豬肉進口鬆綁，反對派國民黨議員當時在立法院扔擲豬內臟作回應。

民進黨當選人賴清德將要在立法院沒有多數優勢下就職，這次的衝突顯示，新政府上場後或出現更多動盪以及立法院更多衝突。