台立法院審改革法案爆激烈衝突　民進黨立委遭推擠頭部重摔送醫

台灣立法院會17日處理國民黨、民眾黨所提國會改革法案，逐條討論時，民進黨立委晚間7時左右，欲搶佔主席台阻止會議繼續進行，朝野三黨立委爆嚴重衝突，全部擠在主席台附近，尖叫聲不斷。民進黨立委沈伯洋等人在搶佔主席台過程中遭國民黨立委推落，沈伯洋以倒栽蔥方式、頭部朝下摔落，隨後被救護車送往台大醫院就醫，目前傷勢不明。



綜合台媒《中央社》、《聯合報》報道，國會改革法案全案17日在立法院處理前，先舉手表決處理民眾黨團提案延長院會時間的提案，以及國民黨團變更議程的提案，國民黨與民眾黨挾人數優勢，舉手表決通過。

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院會處理立法院職權行使法部分條文修正草案時，先進行廣泛討論，當民進黨立委鍾佳濱、吳思瑤發言完畢後，國民黨團提議停止討論，後經舉手表決通過，引發民進黨立委不滿，高喊逐條討論被沒收，以及國民黨、立法院長韓國瑜作票。

報道還原衝突事發經過，指民進黨立委沈伯洋隨後從議場後門爬行進入議場內，經過推擠整個人倒在主席台下，同黨立委見狀急忙上前攙扶到旁邊休息。隨後又有民進黨立委郭國文、邱志偉意圖爬上主席台衝向韓國瑜，仍被國民黨立委阻擋下來，郭國文跟邱志偉也從主席台摔下。民進黨立委高喊快叫救護車、馬上停止開會。

其中，沈伯洋因為頭部著地，傷勢較重，嚇壞不少朝野立委，醫護人員急忙推擔架進議場 ，將沈伯洋送醫，目前傷勢不明。除了沈伯洋之外，民進黨立委邱志偉和鍾佳濱與莊瑞雄，加上國民黨立委吳宗憲也被陸續送醫治療。韓國瑜隨後宣布休息。