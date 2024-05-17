太陽花重演？學生晚間集結台立法院外喊：民主已死　警方戒備

台灣立法院17日審查國會改革法案，朝野立委爆發激烈肢體衝突，17日晚間計有5名立委受傷送醫。國民黨、民眾黨等在野兩黨挾人數優勢，持續聯手表決，不惜挑燈夜戰，力拚國會改革法案三讀通過。在朝野立委衝突爆發後，晚間已有部份青年學生趕赴立法院前抗議，控在野兩黨違反程序正義，應立即停止院會實質審查。民進黨新北市議員黃淑君也號召集結黑熊學院學生赴立法院抗議。



綜合台媒《民視》、《中時新聞網》與社群媒體threads消息，時至晚間9點30分，台灣立法院前道路已有民眾開始集結，當中以青年學生群體為主，抗議在野藍白兩黨違反程序正義，要求立即停止院會實質審查。當中有學生舉牌協尋2019年的民眾黨立委黃國昌、沒有討論不是民主，並高喊口號「暴力鴨霸歧視仔，國民黨死性不改」、「我今天生日，但民主已死」等。

《中時新聞網》報道指稱，現場有些年輕人表示，是看到立法院直播狀況才趕赴現場，當中不全部黑熊學院成員，台灣警方目前已在立法院周邊開始做部分交通管制。

黑熊學院是台灣的一個民間全民防衛組織，以推廣全民防衛相關議題、知識和技能訓練為宗旨。創辦人為17日晚間自立法院主席台上重摔受傷、送醫的民進黨立委沈伯洋。

台灣立法院前集結學生群體抗議的消息，晚間開始在社群媒體threads上廣傳。經常現身公眾議題的網紅牙醫史書華即在threads發文聲援，號召群眾到青島東路跟鎮江街口（立法院附近街道），至少要讓裡面的委員有後援，並稱「晚點我會開直播幫忙烙人（聚眾），請大家告訴大家可以去得到現場」。同時，Threads上並流傳「有狀況請聽從黃淑君議員、林秉宥議員、顏若芳議員指揮調度」的信息。