泰國旅遊勝地驚見開篷車「載獅子兜風」　政府部門：違法

網絡近日瘋傳一支影片顯示，有人拍到一隻上了鎖鍊的幼獅坐在一輛白色開篷賓利（Bentley）後座，在泰國觀光勝地芭堤雅（Pattaya）街頭兜風。



有關單位證實這頭幼獅是合法飼養，但飼主違反了其他法律，可能面對坐牢與罰款。

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BBC與泰國公共電視台報道，泰國法律規定個人可以申請飼養獅子的許可，但不能帶到公共場所。

不過，從社群媒體瘋傳的影片可見，這頭幼獅似乎正在欣賞風景，從旁經過的電單車騎士與汽車司機看了一眼，彷彿牠就是一隻普通的家養寵物。

泰國的國家公園、野生動物和植物保護部部長阿塔彭（Atthaphon Charoenchansa）表示，幼獅的飼主叫薩王姬（Sawangjit Kosoongnern），在首都曼谷以西的叻丕府合法登記為所有人。至於白色賓利當時的司機則是薩王姬的印度友人，據報已經出境。

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阿塔彭指出，薩王姬曾申請把獅子轉到春武里府芭堤雅的許可，但還沒有獲得批准，因此確實違反了未經許可而將野生動物帶到公共場所及移動其地點方面的法律，可能面臨最高6個月徒刑，或最高5萬泰銖（約10,955港元）的罰款，也可能同時坐牢與罰款。

阿塔彭提到，有跡象顯示擁有獅子在泰國人和外國人之間變成潮流，「一頭獅子可能花費約50萬泰銖（約11萬港元），春武里府的4名泰國人和一家動物園已獲得飼養合計15隻獅子的許可」。

但他同時提醒，所有野生動物都很危險，隨時都有可能發動攻擊，「個人可以取得擁有獅子的許可，但一定要養在指定地點，而不是公共區域」。

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