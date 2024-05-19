馬來西亞柔佛警局遇襲案　警拘7人　兇徒疑與回教祈禱團有關

馬來西亞警方澄清，因柔佛烏魯地南警察局襲擊事件被警方拘留的七名嫌犯中，沒有新加坡人。



馬國警察總長拉扎魯丁星期六（5月18日）接受《新海峽時報》詢問時澄清，七名嫌犯中沒有新加坡人，全都是馬來西亞公民。「全是本地人，並沒有早前媒體報道所說的有新加坡人。」

據稍早前的報道，這宗襲擊事件中被馬國警方拘留的七人，包括一名新加坡人。

襲擊發生後，馬國警方立即逮捕七人協助調查，其中五人為兇徒的家人，年齡介於19歲至62歲。

柔佛州律師公會委派律師為七名嫌犯進行辯護。其中一名律師代表星期六稱，他們只能為六名馬來西亞籍嫌犯辯護，除了一名自稱是新加坡公民的65歲婦女。

馬國地方法官希達亞圖爾星期六向七人簽發還押令，扣押日期將為5月18日至24日，根據《刑法典》第302條謀殺罪刑法進行調查。

一名相信是極端恐怖組織回教祈禱團（Jemaah Islamiyah，簡稱回祈團）成員的兇徒，5月17日凌晨持刀闖入馬來西亞柔佛州烏魯地南警察局，當場砍死一名值勤警員，奪走他的配槍，再開槍打死一名警員。另一名警員開槍擊斃兇徒，但他也中槍，所幸搶救後傷勢穩定。

馬國警方事後公佈，兇徒是34歲的馬來男子拉丁羅尤拉（Radin Romyullah Radin Imran）。警方相信兇徒和他的父親都是回祈團成員。

本文獲《聯合早報》授權轉載

