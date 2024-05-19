格魯吉亞總統否決國會「外國代理人」法案　形容違憲

格魯吉亞（Georgia）總統祖拉比什維利（Salome Zourabichvili）5月18日表示，她已否決國會通過的「外國人代理」法案。



俄羅斯塔斯社（TASS）報道，祖拉比什維利發表聲明表示，否決了這項本質上屬於俄羅斯的法例，指法例違背格魯吉亞的憲法。但她的這項決定稍後可能會被格魯吉亞執政黨及其盟友控制的國會舉行另一次投票所推翻。

「外國人代理」法案要求從國外獲得超過20%資金的傳媒和非政府組織公布資金來源，並登記為「受外國影響的機構」。

政府4月3日宣布啟動法案時提出，非政府組織的資金不透明是格魯吉亞面臨的最嚴峻安全挑戰之一，這措施可以讓民眾更好地監控外國非政府組織在本國的活動，有利於維護國家利益，避免境外勢力干涉本國內政。

格魯吉亞是前蘇聯共和國，法案觸發大批民眾示威，他們擔心格魯吉亞從親西方路線重新倒向俄羅斯。根據民意調查，超過八成民眾希望加入歐盟和北約。歐盟早前已表明，格魯吉亞推動「外國人代理」法案與加入歐盟的申請不符。

2024年5月14日，在格魯吉亞（Georgia）首都第比利斯（Tbilisi），示威者舉行集會抗議「外國代理人」法案，與此同時，執法人員在國會大樓附近站崗。（Reuters)

在執政格魯吉亞夢想黨（Georgian Dream Party）主導下，國會不理會示威者及西方的反對，在5月14日三讀通過法案。

格魯吉亞夢想黨在國會擁有足夠票數推翻總統的否決。法媒形容，祖比拉什維利對法案投下了象徵性的否決票。格魯吉亞夢想黨堅稱致力於加入歐盟，又說法案旨在提高非政府組織資金的透明度。