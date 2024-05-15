格魯吉亞國會通過涉外法　數十萬示威者上街20人被捕

撰文：許懿安
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格魯吉亞（Georgia）國會不顧國內與西方國家反對，14日以84票對30票大比數通過外國代理人法案。數以十萬計示威者上街抗議，20人被捕、包括2名美國公民。

格魯吉亞國會三讀通過這項被稱爲「外國代理人」的法案。持反對意見的人認為該國像俄羅斯那樣，使用一部類似的法律讓異見組織噤聲。他們也認為，這對該國民主自由以及該國加入歐盟的願望構成威脅。

總統祖拉比什維利（Salome Zourabichvili）反對法案。她已稱法案倘過關，會動用否決權。不過國會可推翻她的否決權。

2024年5月14日，在格魯吉亞（Georgia）首都第比利斯（Tbilisi），示威者舉行集會抗議「外國代理人」法案，與此同時，執法人員在國會大樓附近站崗。

根據這法律，在聯合政府中佔多數地位的政黨「格魯吉亞夢想」（Georgian Dream）可加強對非政府組織的管控。草案訂明，從國外獲得超過20%資金的獨立媒體及非政府組織（NGO）須註冊為「外國代理人」，否則會面對巨額罰款。

格魯吉亞大批示威暫反對這部法律，首都第比利斯（Tbilisi）的示威已連續數週舉行。

卡塔爾半島電視台稱14日稱，這一波示威規模是格魯吉亞1991年脫離俄羅斯獨立以來最大規模的。

2024年5月14日，在格魯吉亞（Georgia）首都第比利斯（Tbilisi），示威者舉行集會抗議「外國代理人」法案。（Reuters）

俄羅斯與格魯吉亞南部邊境接壤,，俄對格影響，在格魯吉亞來說十分敏感。該國不少民眾希望擺脫俄羅斯的影響力，尋求將加入歐盟及北約寫入憲法。

俄羅斯控制格魯吉亞分離地區南奧塞梯和阿布哈茲（Abkhazia），並承認其為獨立國家。格魯吉亞2008年8月對南奧塞梯及阿布哈茲兩處分離地區展開軍事行動，引發俄羅斯出兵，俄羅斯及後承認南奧塞梯共和國和阿布哈茲共和國的主權。

2024年5月1日，在格魯吉亞（Georgia）首都第比利斯（Tbilisi），示威者舉行集會抗議「外國代理人」法案。（Reuters）
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