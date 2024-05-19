以色列戰時內閣內訌　內塔尼亞胡遭圍困左右為難　總理大位或不保

新一輪以巴衝突已持續七個多月，以色列領導層內部的分裂不斷擴大。據《以色列時報》報道，當地時間5月18日，以色列戰時內閣成員甘茨（Benny Gantz）向總理內塔尼亞胡（Benjamin Netanyahu）發出「最後通牒」，要求內塔尼亞胡政府在6月8日之前制定加沙戰後治理方案，否則他將帶領其政黨退出以色列緊急聯合政府。



甘茨在新聞發布會上稱，目前以色列領導人處理巴以衝突的方式存在嚴重問題，「一小部份人控制了以色列這艘船的艦橋，讓它駛向礁石。他們沒有作出關鍵的決定，沒有採取保證勝利所需的行動。此時此刻，我們需要做出改變。」

甘茨要求以色列政府為六個「戰略目標」制定行動計劃，包括讓被扣押人員獲釋、使加沙地帶非軍事化、在加沙建立一個「國際民政治理機構」、讓以色列北部地區居民重返家園、推進以色列與沙特阿拉伯的關係正常化以及確保所有以色列人都為國家服務。

甘茨聲稱，在達成永久解決方案之前，加沙地帶應暫時由美國、歐洲、阿拉伯國家和巴勒斯坦組成的臨時「民政機構」管理，並接受以色列的安全監督。他揚言：「以色列不會允許任何外部勢力，無論是友好的還是敵對的，將巴勒斯坦國強加於我們。」

他要求內塔尼亞胡政府在6月8日之前制定並批准相關行動計劃，否則他將帶領其領導的以色列國家團結黨退出以色列緊急聯合政府。

2024年3月1日，以色列戰時內閣成員甘茨（Benny Gantz）參與人質家屬的遊行。（Reuters）

甘茨曾擔任以色列國防軍總參謀長、以色列國防部長和副總理等職務。本輪巴以衝突爆發後，以色列執政聯盟同意與反對黨組建緊急聯合政府，甘茨成為戰時內閣成員。他領導的國家團結黨是由「藍白黨」和「新希望黨」合併成立的政黨，但「新希望黨」已在今年3月退出。目前，該黨控制以色列議會120個議席中的8個。

針對甘茨發出的威脅，內塔尼亞胡18日發表了一份措辭嚴厲的聲明，指責甘茨試圖推翻以色列政府。聲明稱，甘茨的要求將導致以色列「在戰爭中失敗，放棄大部份被扣押人員，並讓巴勒斯坦伊斯蘭抵抗運動（哈馬斯）繼續掌權」。

以色列總理辦公室聲稱，內塔尼亞胡「決心消滅哈馬斯武裝」，「他始終反對將讓巴勒斯坦民族權力機構進入加沙，反對建立一個會成為『恐怖主義國家』的巴勒斯坦國。」

美國《紐約時報》指出，根據以色列政府的戰時緊急措施，甘茨在2023年10月7日之後進入以色列緊急聯合政府，與內塔尼亞胡建立了「脆弱的聯盟」。如果甘茨退出，緊急聯合政府並不會垮台，但這將使以色列政府面臨來自內部和外部的更大壓力。

《以色列時報》指出，國家團結黨主要代表以色列議會的「中間派」，如果失去該黨的支持，內塔尼亞胡只能依賴64名右翼、極右翼和極端正統派議員的支持。這可能使內塔尼亞胡政府更容易受到極右翼派系的影響，從而導致以色列更快地失去國際支持。

2024年5月6日，以色列總理內塔尼亞胡（Benjamin Netanyahu）胡出席大屠殺紀念日儀式。（Reuters）

目前，以色列高級官員和美國政府都要求內塔尼亞胡闡明對加沙地帶的戰略目標。以色列國防部長加蘭特（Yoav Gallant）15日公開表示，內塔尼亞胡政府正在制定「危險的戰略路線」，他反對以色列在戰後控制加沙地帶，要求內塔尼亞胡承諾不會在加沙建立軍事統治。

內塔尼亞胡在內戰時內閣似乎已被包圍，內閣中只有他自己、甘茨和加蘭特有投票權。

如內塔尼亞胡向加蘭特和甘茨靠攏，將可能激怒要求併吞加沙的極端民族主義聯盟。一旦沒了他們的支持，他總理大位或會保不住。

《紐約時報》指出，加蘭特和甘茨的表態似乎是在呼應美國官員的批評。美國國務卿布林肯（Antony Blinken）本週早些時候表示，以色列必須為加沙戰後治理制定「明確、具體的計劃」。美國政府一直尋求讓巴勒斯坦民族權力機構接管加沙地帶，但內塔尼亞胡及其盟友始終反對巴勒斯坦建國。

自以色列和哈馬斯停火談判破裂以來，以色列軍隊在加沙北部與哈馬斯激烈交火，並擴大了在加沙南部城市拉法附近的軍事行動。聯合國近東巴勒斯坦難民救濟和工程處18日表示，以軍在拉法附近開展地面行動後，已有近80萬巴勒斯坦人逃離拉法。

半島電視台（Al Jazeera）稱，2023年10月7日以來，以色列對加沙地帶的軍事行動已造成至少35,386名巴勒斯坦人死亡，79,366人受傷。以色列官方發布的數據則顯示，以方約1,200人死亡。

哈馬斯武裝派別卡桑旅發言人奧貝達（Abu Obaida，暫譯）17日表示，加沙人民和抵抗力量正在對抗以色列的殘酷占領，「無論侵略持續多久，無論其形式如何，我們都將繼續戰鬥。儘管我們完全希望阻止敵人對我們人民的侵害，但我們已準備好與敵人進行長期的消耗戰。這是因為我們是這片土地的居民和合法所有者。」

本文獲《觀察者網》授權轉載

