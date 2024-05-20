伊朗總統萊希空難　迫降與硬着陸有何分別｜多圖

一架載有包括伊朗總統萊希（Ebrahim Raisi）及外長在內人士的直升機5月19日在伊朗東阿塞拜疆省（East Azerbaijan）出事，有一段時間，伊朗官方及半官訪媒體都以「硬着陸」形容事件。



在空難傳出發生初期、消息混亂之際，有聲音認為這或是伊朗方面不想直接使用「墜機」一詞進行定義，事實上，「迫降」、「硬着陸」與「墜機」都有分別，三者意思並不相通。



簡單來說，「墜機」是指飛機撞到陸地上或水面並受損或毀壞的事故。「硬着陸」與正常降落不同，但亦不是等同「墜機」，兩種降落過程都有分別。

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直升機正常降落時，首先會垂直懸停在地面上方，隨着直升機旋翼的運轉速度逐漸減緩，機體將靠「地面懸停」效應逐漸緩慢接觸地面，着陸時會以造成最少的影響的方式，輕輕地降落在地面上。

硬着陸（hard landing）則是當直升機以較快、垂直加速着陸，將造成機身硬着陸，過程可能伴隨突然搖晃、過度彈跳的情況，此外落地時乘客會聽到撞擊聲。

迫降（Crash landing）是指機體會承受嚴重結構性損害的着陸，例如由於發生硬着陸或偏出跑道（runway veer-off）。並非所有緊急降落都被歸類為緊急降落——如飛機保持完好或輕微損壞，便不適合使用這個術語。

▼荷媒BNO News於5月20日在社交媒體發片稱，從無人機操控器的即時畫面顯示，出事直升機已燒成廢鐵：