伊朗總統罹難 | 萊希強硬中求穩　哈梅內伊坐鎮保不亂

當地時間5月19日下午，伊朗總統萊希（Ebrahim Raisi）乘坐的直升機在伊朗東北部東阿塞拜疆省山區「硬着陸」，副總統曼蘇里已確萊希在事故中罹難。



2023年11月11日，伊朗總統萊希和沙特阿拉伯王儲兼首相穆罕默德·本·薩勒曼在沙特首都利雅得會面。當萊希走進會見大廳時，薩勒曼緊走幾步，兩人握手的場景伴着此起彼伏的閃光燈被定格。這是沙伊關係的一個歷史性時刻。半個世紀以來，中東這兩個大國的關係受地緣政治、經濟社會、宗教傳統等多重因素的影響和制約，走到劍拔弩張的狀態——2016年，兩國斷交。在中國斡旋下，沙伊兩國2023年4月在北京宣佈恢復外交關係。「今天，伊斯蘭國家的團結非常重要。」萊希如此說。毫無疑問，這是萊希的高光時刻。

在中東，伊朗和沙特有着重要的代表性。兩國代表了什葉派和遜尼派的兩個格局，代表了兩千多年波斯帝國和阿拉伯帝國的歷史情結，代表了兩個不同的政治體制。近40年來，沙伊兩國關係處於「冷淡的特殊對立」狀態，這對伊斯蘭國家的團結不利。

沙伊復交・沙伊關係：伊朗總統萊希2023年11月11日訪問沙特阿拉伯利雅得，與沙特王儲穆罕默德會面。（Reuters）

隨着萊希訪沙，沙伊關係升温，有助於中東地區更多國家實現和解，激發中東各國的自主意識。兩國的直接對話與合作，也標誌着中東國家的戰略自主能力上了一個新台階。中東地區的分歧由中東國家自己主導解決，這對地區國家之間的關係調整，乃至中東地區格局的演變等，都將產生不可小覷的影響。沙伊和解不意味着沒有矛盾，但可以通過和平的談判解決。這都反映出萊希的目光長遠。

雖然，萊希被認為是極端保守派，但也是一位守成的總統，從執政實踐來看，穩字當頭，整體風格是穩健的。他也屬於冷靜型的政要，沒有極端的外交言論。

但，近日，伊朗總統萊希在一場公開活動中對以色列發出了嚴正警告：「若再襲擊伊朗本土，那以色列的猶太復國主義政權將蕩然無存。」這句話在中東地區掀起了軒然大波，也引發了全球對於中東局勢的再次關注。很容易讓人聯想到中東地區戰火重燃的緊張氛圍。

然而，深入分析這一警告，我們不難發現其中藴含的深意。首先，從以色列的角度來看，他們作為中東地區的小霸王，面對伊朗的挑釁和攻擊，自然不能坐視不理。在遭遇伊朗數百枚導彈的空襲後，以色列果斷採取了反擊行動，出動無人機對伊朗本土發起了空襲。然而，這些空襲並沒有取得預期的效果，反而讓以色列意識到戰爭的代價和風險。因此，以色列通過這次行動向伊朗傳達了一個信號：我不希望戰爭升級。 而萊希的警告，恰恰是對以色列這一信號的回應。他明確表示，只要以色列不再發起攻擊，伊朗將不會採取進一步的行動。這句話既是對以色列的警告，也是對全球的承諾。它意味着伊朗選擇了吞下使館被炸的苦果，願意通過和平方式解決爭端。這足可見萊希處理危機的穩健。

2024年4月5日，身在德黑蘭的伊朗示威者在紀念聖城日的集會上焚燒美國國旗，並為伊斯蘭革命衛隊成員舉行葬禮，這些成員在以色列空襲敘利亞首都大馬士革的伊朗大使館建築群中喪生。（Majid Asgaripour/WANA (West Asia News Agency) via REUTERS）

對於伊朗來說，最好的情況就是既不會讓本國的民族主義爆發，也不把美國刺激到下場的程度。這一立場體現了萊希在外交政策上的智慧和策略。

首先，伊朗作為一個擁有悠久歷史和豐富文化的國家，其民族主義情緒十分強烈。然而，在國際形勢日益複雜的今天，過度的民族主義情緒只會讓伊朗陷入孤立無援的境地。因此，伊朗需要在維護國家尊嚴和民族利益的同時，保持與外部世界的溝通和合作。其次，伊朗深知美國在中東地區的影響力。如果局勢進一步升級，美國很可能會親自下場干預。這將給伊朗帶來巨大的壓力和風險。因此，伊朗需要通過外交手段化解危機，避免與美國直接對抗。

在這種背景下，萊希的警告就顯得尤為重要。它表明了伊朗的立場和態度，也展示了伊朗在外交政策上的智慧和策略。通過這一警告，伊朗向以色列傳達了一個明確的訊息：只要你們不再挑釁和攻擊我們，我們就願意通過和平方式解決爭端。

萊希是在2021年6月的伊朗總統選舉中，以近62%的得票率當選為伊朗總統，接任魯哈尼（Hassan Rouhani）。萊希的勝選，主要有四大原因：一是伊朗最高領袖哈梅內伊一直都在力挺萊希，為他創造了各種機會，搭建了各種舞台；二是伊朗雖有一些 「温和派」、「開明派」和「自由派」勢力與聲音，但伊朗特別是在中高層強硬政教合一勢力佔據絕對優勢，並牢牢掌控着伊朗的大局和大勢；三是被稱為「温和派」的魯哈尼執政近8年來，伊朗政壇和社會都在發生一些微妙變化，伊朗政治宗教傳統派特別是強硬派們是有些不滿的，甚至不無擔憂，加之伊朗經濟的嚴重困難和民生的艱難，一些經濟社會的腐敗苗頭和腐敗問題；伊朗主流政治社會和主流輿論聲音大多希望伊朗能由強有力的政教合一領導人掌權，同時能適時推進伊朗的經濟社會改革發展，給廣大民眾帶來福祉和政局社會穩定。

伊朗總統萊希墜機：圖為2024年5月19日，伊朗東阿塞拜疆省瓦爾扎甘（Varzaqan），在一架載有伊朗總統萊希的直升機墜落後，一輛救護車和其他車輛在霧濛濛的道路上行駛，料是前往馳援。（Iranian Red Crescent Society/Handout via REUTERS）

從經濟社會政策看，由於長期來在美國的制裁和打擊下，伊朗的經濟嚴重不景氣，石油和天然氣出口直接受阻，外匯短缺，匯率下跌，許多石油和天然氣設施陳舊落後，事故頻發，全國基礎設施破舊，急需建設更新。去年以來的疫情，使伊朗的經濟社會遭受更大沖擊，導致民生問題凸顯，民眾不滿情緒增多。萊希上台本認為會大力發展經濟，積極改善民生，提升民眾滿意度，但3年來，伊朗經濟仍在泥潭中。

根據伊朗自由匯兑的黑市匯率，截至4月，1美元可以在德黑蘭黑市兑得70萬伊朗里亞爾，大約是官方匯率的約17倍（1:42000）。可僅僅4年前，伊朗里亞爾兑美元的匯率還是1比21萬。近6年來，伊朗物價漲幅一直保持在兩位數，今年2月份的平均漲幅更高達35.8%。在此期間，伊朗的羊肉價格上漲了269%；雞肉、洋葱和方糖的價格分別上漲了200%、185%和147%；一輛基本款汽車的價格上漲了144%。伊朗普通人的平均月收入大約是840萬里亞爾，換算成美元大約是200美元。如果按黑市匯率，伊朗人的普通月收入早突破了9位數，卻是一貧如洗的「億萬負翁」。 伊朗在長期遭受制裁和封鎖背景下，僅憑石油「一駕馬車」，國內經濟早已疲軟不堪，物價飛漲，供應短缺。

儘管伊朗老百姓目前生活有些困難——通貨膨脹嚴重，購買力低，就業不容易，但基本生活還是能得到保障。伊朗目前國內政局也基本穩定。但在民眾面前，萊希一直努力營造有親和力的形象，經常前往貧困省份視察，體恤民情。伊朗的中下層民眾十分擁護他。

2023年2月14日，中國國家主席習近平陪同伊朗總統萊希，出席在中國北京舉行的歡迎儀式。（Reuters）

在2023年2月萊希訪問了中國。如今回頭看是在為沙特、伊朗恢復邦交同中國做最後的確認。事實上，2021年中國和伊朗簽署合作協議，習近平2022年訪問沙特後，後續時任副總理胡春華也訪問了伊朗。中國和伊朗的合作更多強調的是戰略意義。從戰略層面看，在伊核協議談判無望，中東地區形勢劇烈變化，伊朗國內壓力上升的情況下，加強中國跟伊朗之間的全面合作對改變當前伊朗的處境是有所幫助。兩國合作加強還是給伊朗在經濟領域帶來一定的利好。據了解，萊希非常認可中國，伊朗的公務人員對中國的評價也很高。

而就在萊希飛機失事前，有消息傳出，美國和伊朗高階官員通過中間人在阿曼舉行秘密會談，知情人士透露，這是自 4 月伊朗用數百枚導彈和無人機對以色列發動報復性襲擊以來，美伊雙方首次召開此類會談。美國總統國家安全顧問蘇利文上周曾表示：「伊朗及其代理人對以色列、對地區穩定以及對美國利益構成的威脅顯而易見，我方正在與以色列和其他夥伴合作，防範這些威脅，並透過外交、調整武力姿態以及在必要時使用武力等手段，防止事態升級。」

伊朗空襲以色列：伊朗德黑蘭街道上的反以色列廣告牌。（Reuters）

伊朗所處的國際環境，十分具有挑戰性。此前伊朗是「向東看」，現在是「向東走」。綜合萊希的每一步來看，其內在邏輯是，即便與美國對抗，我也有路可走。更足見萊希的靈活性及戰略性。

根據伊朗憲法，伊朗必須在50天內舉行大選選出新的繼任總統。在此期間，預計伊朗第一副總統穆罕默德·莫赫伯將暫代總統一職。萊希身故預計不會改變伊朗對任何重要地緣政治問題的立場。伊朗最高領袖哈梅內伊在總統萊希乘坐的直升機墜毀後強調，伊朗的安全與治理不會受到任何影響。

萊希是伊朗國內強硬派代表，在2021年大選獲勝後擔任總統一職至今。現年85歲的最高領袖哈梅內伊是萊希的導師，萊希也被普遍認為是下一任最高領袖的有力競爭者。雖然事發突然，但有哈梅內伊掌控大局，相信伊朗不會有大動蕩，但這也導致哈梅內伊失去一位長期值得信賴的盟友，「萊希本來是一個不錯的選擇」。