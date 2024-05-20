家長注意：英國11歲女3年持續嘔吐　遭誤診30次　終發現罹患腦瘤

英國北安普敦（Northampton）一名11歲女童Tia被胃病、偏頭痛、嘔吐等症狀困擾長達3年。



家長帶她去看醫生高達30次，每次的診斷卻都不同，想要做核磁共振（MRI）檢查還必須等上至少八個月。

最終出現頸部僵硬、失去平衡、走路無法走直線等嚴重情況，才終於發現她的腦部有3.5厘米大的腫瘤。

每天嘔吐被誤診偏頭痛 直到學校告知女童奇怪行為才驗出是腦瘤（點圖了解更多）：

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根據《每日郵報》報道，女童母親達碧（Imogen Darby）表示，女兒是在2020年3月英國經歷新冠肺炎疫情封城期間開始生病，當時女兒每隔幾個月就會身體不適，後來變成每個月一次，頻率愈來愈高。

她帶女兒看了大約10次全科醫生，撥打3次政府非緊急醫療專線NHS 111，也去了急症室。急症室的診斷是女童得了胃病和偏頭痛，只需要多喝水就好。

女童病情卻沒有好轉，甚至出現頸部僵硬的症狀，醫生聲稱這是她的睡眠方式造成的，並將她轉介給物理治療師。醫生也建議女童做進一步檢查，但MRI檢查需要等待數個月。

自2023年11月至2024年1月期間，女童每天都在嘔吐，而今年1月兒科認為女童是偏頭痛，讓她服用另一種藥物。

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直到學校打電話通知家長說女童用奇怪的姿勢扶着脖子，而且失去平衡。達碧帶女兒到北安普頓綜合醫院就醫，女兒走路已經無法走一直線，電腦斷層（CT）掃描檢查發現她腦中有一個3.5厘米大的腦瘤，確認罹患一種稱作毛狀星細胞瘤（Pilocytic astrocytoma）的常見兒童腦瘤。

女童被轉院至諾丁漢進行長達10個小時的手術，切除了這顆腦瘤的96%部份，所幸是良性腫瘤，未來5年內她需要每3個月接受一次MRI掃描，並進行物理治療與神經學檢查追蹤。

英國腦瘤慈善機構的專家米勒（Cameron Miller）對此案例表示，對許多腦瘤患者而言，光是在確診過程就耗費了太久時間。

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