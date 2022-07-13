三姊妹一年內相繼患肺癌　均未滿60歲沒抽煙　由同一個醫生治療

一家人在一年內陸續罹患肺癌的機率有多高？



浙江省紹興市就發生一宗這樣的例子，3姐妹都沒滿60歲，平常更沒有抽煙的習慣，結果卻相繼罹癌，找同一個醫生做了肺癌切除手術，讓她們的家人、鄰居都覺得不可思議。

不抽煙亦沒從事特殊職業 醫生指出可能原因：這種人應定期檢查（點圖放大閱讀）▼▼▼

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根據《錢江晚報》報道，2021年6月林家的大姊林亞中，做了一次例行體檢，沒想到發現肺部有一個小結節，雖然心情大受打擊，但她沒有任何不適。

一個月的猶豫後，她接受江洪主任的建議進行切除手術，而在術後病理報告也顯示，她得了的是「微小浸潤性腺癌」。

由於發現得早，大姐逃過一劫，這顆定時炸彈順利拆除。

又過一個月，負責照顧大姊的二姊林亞美也去做了體檢，結果更嚴重，肺部看到更多結節。於是找上幫大姊開刀的江洪主任進行左下肺癌切除手術，手術相當成功，也沒有發生轉移，預後良好。

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經過兩姊妹陸續罹癌的經驗後，林家人開始提高警覺，讓三妹林雅華去做體檢，結果和兩個姊姊如出一轍。

而手術也安排在今年7月，不過小妹並不擔心，「我的姊姊們都恢復得很好，跟正常人一樣，我發現得早，也會沒事」。

江洪主任也表示，林家三姊妹都不抽煙，也沒有從事特殊職業，基本上會全得肺癌和遺傳易感性有關。

而他也提醒，家裏真有肺癌患者親屬也不要太過緊張，肺癌大部分是後天原因造成，但家族中若有人曾罹患肺癌，應定期安排檢查。

【本文經《風傳媒》授權轉載，原文：明明沒有抽菸習慣，三姊妹一年內卻相繼罹患肺癌！醫師曝關鍵原因，1種人要小心】