孟海逝世｜食道癌早期無症狀？台灣權威醫生：喝酒容易臉紅是警訊

曾獲香港電影金像獎最佳男配角獎的香港藝人孟海，9日因「食道癌」去世，終年65歲。



食道癌權威、台大胸腔外科主任醫生李章銘表示，食道癌「早期無症狀」，確診時多數已中晚期。

食道癌不只難發現也難治療，是相當棘手的癌症。

如有這症狀要特別注意 手術治療難度高過開心臟（點圖放大閱讀）：

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檳榔、煙、酒都是食道癌的危險因子，若平時喝酒「容易臉紅」更應積極戒酒，恐增食道癌罹患機率。

李章銘表示，食道的感受性比其他器官差，食道癌早期通常「不痛不癢」，多數患者通常等到食道管腔阻塞程度達五成以上，已經出現吞嚥功能障礙時才來就醫。

臨床上，約有七成以上的食道癌患者，都是因為吞嚥功能障礙就醫才被發現罹癌，鮮少患者在早期因症狀被發現，如果是早期發現，較多是透過健康檢查察覺。

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食道癌如果早期發現，可以透過內視鏡治療，僅需要刮除食道黏膜，治療後也不會影響進食功能。

若發現時，癌細胞已經造成食道黏膜下腫瘤，就需要進行「標準食道切除術」、「淋巴腺摘除手術」等治療。

李章銘表示，食道周邊的淋巴、血管系統相當複雜，加上食道癌的腫瘤特性，容易造成「遠端轉移」，相對其他癌症棘手，手術治療難度也相當高。

在美國，食道癌手術被當作比「開心臟」還要難的手術，也因為「發現難、治療難」的二大特性，也讓食道癌的患者，預後通常比其他癌症差。

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預防食道癌上身，李章銘提及，煙、酒、檳榔都是高風險因子，特別是「酒精」。亞洲人多數缺乏代謝酒精的乙醛去氫酶（ALDH2），台灣被推估約有47%民眾缺乏ALDH2，其特徵是喝酒容易臉紅，如果酒精代謝機能不好，會增加酒精毒性對食道的傷害性。

檳榔中常見的添加物「石灰」、「老花」，紙煙煙草的致癌物質等，都會傷害食道，煙酒檳榔都建議戒除。

除了煙、酒、檳榔以外，壓力大造成的胃食道逆流，以及喜歡喝熱湯、吃滾燙的食物等習慣，都會反覆傷害食道，增加罹癌的風險。

李章銘建議，平時飲食盡量不要喝攝氏溫度超過65度以上的飲品、湯品，最好的判斷方式是「舌頭碰到覺得燙」，就不該喝下去，應先放涼再喝。

李章銘說，食道癌預後不佳、復發風險高，可能「遠端轉移」或「局部食道復發」，因此即使完成治療「一年內得密切追蹤」，目前除了手術治療外，也有放射性化學治療、免疫治療的方式，過往2、3年內都相當容易復發。

不過，近年積極宣傳，以及可使用的藥物愈來愈多，也幫助食道癌患者增加治療後存活期。

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【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】

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