伊朗總統萊希去世：穆赫貝爾暫代總統職務　6月28日舉行大選

伊朗總統萊希（Ebrahim Raisi）5月19日所乘直升機墮落在東亞塞拜疆省瓦爾扎甘地區，當局組織救援，副總統曼蘇里（Mohsen Mansouri）在社交平台發文指確認萊希罹難。總統職務由第一副總統穆赫貝爾（Mohammad Mokhber）暫代。據伊朗伊斯蘭共和國通訊社（IRNA）5月20日報道，伊朗政府、議會和司法領導人當天召開會議後確定，第14屆伊朗總統選舉將於6月28日舉行。



IRNA報道說，穆赫貝爾聯同議會及司法部領導人20日召開會議後，確定總統選舉將於6月28日舉行。根據選舉時間表，將於5月30日至6月3日進行候選人登記，6月12日至27日進行競選活動。

根據伊朗憲法的規定，總統喪失行為能力之後，根據伊斯蘭共和國憲法第131條，如總統在任期間去世，則由第一副總統接任，並經最高領袖確認，最高領袖對國家所有事務擁有最終決定權。

由第一副總統、議會議長和司法部長組成的委員會必須在最多50天內安排新總統的選舉。萊希2021年當選總統，根據目前的時間表，總統選舉會在2025年舉行。

根據伊朗憲法第131條規定，經最高領導人哈梅內伊（Ayatollah Ali Khamenei）確認，第一副總統穆赫貝爾將成為暫代總統。穆赫貝爾將與議會議長及司法部長共同組成3人委員會，並在至多50天內安排總統選舉。

圖為伊朗總統萊希（Ebrahim Raisi）2023年11月8日在塔吉克（Tajikistan）首都杜尚別（Dushanbe）與塔吉克總統拉赫蒙（Emomali Rahmon，不在圖中）舉行會議。（Press Service of the President of Tajikistan/Handout via REUTERS）

穆赫貝爾與萊希二人被指同哈梅內伊關係密切，哈梅內伊亦是萊希的導師。萊希自2021年當選總統後，穆赫貝爾即任第一副總統。他曾在2023年10月訪問俄羅斯，並願向對方提供軍火。

伊朗實行伊斯蘭宗教學者治國體制，一般由權威宗教學者出任最高領導人並掌握最高權力。民選總統實為「二號人物」，權力受制於最高領袖。