伊朗總統萊希罹難　伊朗紅新月會：墜機後數分鐘內死亡

俄衛網5月20日報道，據伊朗紅新月會負責人科利萬德表示，在伊朗墜毀的直升機上人員在墜機後幾分鐘內死亡。



伊朗伊斯蘭共和國通訊社（IRNA）引述科利萬德的話報道稱：「從發現直升機殘骸發出的信號到救援人員抵達墜機地點過了40分鐘。」

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他指出，紅新月會的救援人員在海拔2500米的地方發現直升機殘骸，2000多人參與搜救行動。直升機完全毀壞。

科利萬德說：「直升機上的乘客在空難發生後幾分鐘內死亡。」

5月19日，載有伊朗總統萊希（Ebrahim Raisi）、外長阿卜杜拉希揚（Hossein Amirabdollahian）和其他官員的直升機在伊朗西北部瓦爾扎甘（Varzaqan）地區墜毀。5月20日上午，伊朗副總統曼蘇里（Mohsen Mansouri）證實總統及其代表團成員因直升機墜毀喪生的消息。

圖為伊朗總統萊希2022年在德黑蘭發表演講。（Reuters）

據伊朗學生通訊社（ISNA）報道，根據伊朗憲法，伊朗第一副總統穆罕默德∙穆赫貝爾將在新總統選舉前50天內代理在直升機墜毀事故中喪生的總統萊希的職務，三人組成的特別委員會應舉行總統選舉。報道指出，總統選舉可能在6月或7月舉行。