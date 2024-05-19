中俄聯合聲明送給了賴清德一份上任「大禮」

普京訪華，與習近平簽署中俄《聯合聲明》，有人注意到，這次《聯合聲明》中涉及台灣的條款，和2023年《聯合聲明》相比，多了六個關鍵字。

2024年《聯合聲明》第一節的台灣條款寫道：「俄方重申恪守一個中國原則，承認台灣是中華人民共和國不可分割的一部分，反對任何形式的『台獨』，堅定支持中方維護國家主權和領土完整、實現國家統一的舉措。」

而2023年中俄《聯合聲明》對台灣條款的表述為：「俄方重申恪守一個中國原則，承認台灣是中國領土不可分割的一部分，反對任何形式的『台獨』，堅定支持中方維護本國主權和領土完整的舉措。」

2024年《聯合聲明》多了「實現國家統一」六個非常重要的關鍵字！

為什麼增加這六個字？和當前的台海局勢以及中國大陸持續推動完成兩岸統一的目標密不可分。

2024及之後幾年的台海形勢，非常不容樂觀！

中美對抗態勢下，美國會持續通過操弄台灣議題，藉助這個棋子遏制、圍堵中國已經是多少年的明棋了，就不用再多說了。單身台灣內部都面臨很多不確定因素。

5月20日是台灣政權交接日，總統蔡英文將在這一天正式卸任，賴清德將正式接過權力。

台灣候任總統賴清德將於5月20日就任，台灣總統府17日為蔡英文、台府正副秘書長林佳龍與黃重諺舉行歡送會。（台灣總統府提供）

相對於蔡英文，賴清德的台獨立場更激進，也更富政治冒險精神。他被台灣獨派稱為「台獨金孫」，並且自稱為「務實台獨工作者」。他的當選被普遍認為是台海和平與兩岸關係的「災難」，不僅中國大陸對此嚴重關切，連台灣不少人和美國對他也不放心。

拜登政府在台灣大選期間和賴清德當選後，通過多種方式，對他進行過敲打提醒，警告他不能在台獨問題上暴走，以免惹出禍端引發台海衝突把美國拖進戰爭的火坑，甚至讓美國永遠失去台灣這枚地緣棋子。

賴清德則承諾會延續蔡英文的兩岸路線，甚至連他直管的防務、安全、兩岸、外交領域都是蔡英文時代的原班底人馬，只不過換了換位置。

但另一方面，民進黨又根本不可能改變其在台灣問題上的獨立主張，通過分析賴清德主要內閣成員的底色，就可以大概預測到他任內在兩岸關係及台灣本土的「去中國化」上會做些什麼動作。

賴清德的副手蕭美琴是登上中國大陸台獨黑名單並且被兩度制裁的「頑固台獨分子」。

蕭美琴3月到立陶宛訪問，並會晤該國兩位總統候選人。（Facebook@Marius Laurinavičius）

另外幾位重要內閣成員，像行政院副院長鄭麗君是原來蔡英文任內的「文化部長」，蔡任內推動台灣「去中國化」、「去蔣化」的最重要助手。「國防部長」顧立雄為蔡英文任內「國安會」秘書長，是蔡任內推動台灣「轉型正義」、清繳國民黨黨產的關鍵助手。顧立雄是第一批被中國大陸列入台獨黑名單實施制裁的「頑固台獨分子」。新任「國安會」秘書長則由原任蔡英文「外交部長」的吳釗燮轉任。吳釗燮也是被大陸列入台獨黑名單並終身追責的「頑固台獨分子」。

一個台灣領導人的內閣中有這麼多上了黑名單被制裁的「頑固台獨分子」，這在之前未曾有過！看賴清德上述用人，就知道未來他會怎麼執政。

因此，這次普京到訪，中俄簽署《聯合聲明》，恰逢賴清德即將於「5.20」上任，聲明中加入支持中國「實現國家統一」這六個字，頗有點未雨綢繆的意思。從兩岸政治的角度，可視為送給賴清德的上任「禮物」。

儘管兩岸未必會在2024年發生驚天動地的大事，中國大陸也不會將完成統一的規劃寄託於他人支持，但是有這個條款兜底，一定程度上，也能對賴清德起到警示作用。

（轉自微信公眾號杭子牙）