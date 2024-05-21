伊朗6月28日舉行總統選舉

伊朗政府、議會和司法領導人星期一（5月20日）召開會議後確定，第14屆伊朗總統選舉將於6月28日舉行。



新華社報道，伊朗伊斯蘭共和國通訊社（IRNA）當天報道，伊朗目前代行總統職責的第一副總統穆赫貝爾（Mohammad Mokhber）、議會議長卡利巴夫（Mohammad Baqer Qalibaf）、司法總監古拉姆侯賽因・穆赫辛尼・埃傑伊、負責法律事務的副總統穆罕默德・達赫甘，以及憲法監護委員會和內政部代表20日在德黑蘭舉行會議，確定總統選舉將於6月28日舉行。

根據選舉時間表，5月30日至6月3日進行候選人登記，6月12日至27日進行競選活動。

20日早些時候，伊朗選舉委員會發言人伊斯拉米說，內政部已提議將6月28日定為舉行總統選舉的日期。選舉日程將在伊朗憲法監護委員會批准後正式宣布。

圖為2024年5月20日，人們在伊朗德黑蘭聚集，一起哀悼已故伊朗總統萊希（Ebrahim Raisi）。（Majid Asgaripour/WANA (West Asia News Agency) via REUTERS）

伊朗總統萊希19日在伊朗西北部鄰近阿塞拜疆的東阿塞拜疆省霍達阿法林縣，出席一座大壩的落成儀式後，乘直升機前往東阿塞拜疆省省會大不里士，參加一個石化綜合設施的落成典禮。直升機途中發生事故緊急降落。伊朗政府20日確認，萊希在19日發生的直升機事故中遇難。萊希隨行團隊的伊朗外長阿卜杜拉希揚（Hossein Amir-Abdollahian）、東阿塞拜疆省省長拉赫馬提（Malek Rahmati）等多名高級官員以及機組人員也在事故中遇難。伊朗憲法監護委員會20日宣布，第一副總統穆赫貝爾已代行總統職務。

根據伊朗憲法第131條，如果總統在任期內去世，經伊朗最高領袖確認，由第一副總統代行總統職務。第一副總統、議會議長和司法總監將組成委員會，須在50天內安排新總統選舉。

本文獲《聯合早報》授權轉載

