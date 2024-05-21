伊朗要求協助調查萊希空難事件　美國拒絕

俄衛網引述路透社報道稱，美國國務院發言人米勒（Matthew Miller）在5月20日的新聞發布會披露，伊朗要求美國在伊朗總統萊希（Ebrahim Raisi）空難意外上提供協助，但被美方拒絕，原因是後勤因素。



米勒說：「伊朗政府要求我們提供協助。我們明確地告知，當任何外國政府遭遇這種事情並要求我們協助時，我們一般都會伸出援手。但我們最終拒絕了他們，主要是後勤原因，導致無法提供協助。」米勒沒有作進一步說明。

5月19日，一架載有伊朗總統萊希和外長阿卜杜拉希揚的直升機在伊朗西北部瓦爾扎甘地區墜毀。飛機上包括總統、外長在內的9人均遇難。

據伊斯蘭共和國通訊社（IRNA）消息，萊希乘坐的是美國製造的貝爾212直升機。伊朗前外長扎里夫認為：「總統直升機墜毀的悲劇是美國的錯，美國不顧國際法院的裁決，對向伊朗出售飛機和飛機零部件實施禁運措施。」

美方否認是華盛頓的對伊朗零件禁運導致萊希乘坐的直升機發生故障。美國國家安全委員會戰略溝通協調員柯比說：「每一個國家，無論怎樣，都對保障包括民用航空在內本國設備的安全和可靠負有自己的責任。」

柯比指出，華盛頓早些時候表示慰問，這只是例行公事，美國政府對德黑蘭的立場並未改變。