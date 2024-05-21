英國報告出爐　70至90年代逾3萬人輸血染愛滋或肝炎　辛偉誠致歉

英國5月20日公布一項調查報告，指英國有超過3萬人在使用被污染的血液製品後感染艾滋病毒和丙型肝炎，當中3,000人死亡。首相辛偉誠（Rishi Sunak）即宣布該日為「恥辱日」並致歉，調查委員會主席布蘭達夫（Brian Langstaff）指「政府為保全面子和節省開支」隱瞞事件真相。



布蘭達夫說：「這場災難並非意外，而是因為當權者——醫生、血液服務機構和歷屆政府沒有把病人的安全放在第一位。」。他也譴責一種「財務和聲譽考慮佔主導地位」的文化。

圖為2024年5月20日，英國倫敦，受血液醜聞影響的患者家庭在衛理公會中央禮堂（Methodist Central Hall）高舉調查報告。（Getty）

這份長達2,527頁的調查報告揭露一連串「失敗清單」，報告指NHS在1970年至1991年間從美國進口血液與血漿製品，用於治療血友病患者等，這些血液來源於囚犯和吸毒者等高危獻血者。

他們所提供的血液被製成醫療血液製品，它們在製作過程中極易被高危獻血者自身所攜帶的病毒污染，而患者在未知風險的情況下使用被污染的血液製品進行治療便有機會染病。

圖為2024年5月20日，英國倫敦，衛理公會中央禮堂（Methodist Central Hall）附近的一輛廣告車的熒幕上展示受血液醜聞影響的人士正在為正義而戰。（Getty）

NHS行政總裁普里查德（Amanda Pritchard）也向多年支持NHS並因此事感到失望的人致歉。辛偉誠則表示，政府將向相關人士支付全面賠償，並指無論花費多少「我們都會支付」。