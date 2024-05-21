移居英國後天天擔驚受怕 日本女批治安超差：曾有女生被警察姦殺
撰文：聯合新聞網
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日本是世界知名的觀光大國，而相對許多歐美地區，良好的治安也是日本能吸引觀光客到來的原因之一。
曾移居英國工作，在國外居住7年的Moyo，就在日本媒體「Hint-Pot」上，分享日本和英國治安上的不同。
坐雙層巴士只敢坐下層 在外用餐怕被落藥（點圖放大閱讀）：
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Moyo指出，過去住在日本的時候，即使深夜搭末班車到車站，接著再走20分鐘的路回家，都不會覺得害怕。
不過在倫敦卻沒辦法這麼做，如果在熱鬧的地方，或許還不用太過擔心。但如果是在缺乏路燈，一片黑的住宅街，就得注意安全。
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2021年，一位叫做莎拉．埃弗拉德（Sarah Everard）的女性，晚上在從朋友家回到自宅途中失聯，後來發現遭到姦殺。且犯人身分曝光，還是倫敦警察局的警官。對於有前科的人，竟然能夠當上警察，引發英國人民的震怒，造成一波強烈抗議。
由於類似的事件層出不窮，使得人心惶惶。Moyo和朋友聚會時，往往都會特地聯絡，確認對方是否安全返家。
除了得避免在夜間單獨行走，就算搭乘交通工具，也要多加留意，像是如果搭到兩層的巴士，最好選擇一樓的座位，以免出事了司機也無法察覺。
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除了暴力事件，近來倫敦還出現了會用針頭亂刺路人的犯罪行為，不只是女性，連男性都需要防範。平時在外用餐，也得小心一不留神，飲料是不是有被偷加什麼東西。
儘管在日本，也不是說百分之百一定安全，但確實讓Moyo感受到比起國外，治安還是相對理想。
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