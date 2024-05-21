ICC拯救內塔尼亞胡？　西媒：申請逮捕令緩解以色列國內政治壓力

「就在內塔尼亞胡（Benjamin Netanyahu，又譯內坦亞胡）執政之期似乎屈指可數之際，國際刑事法院挺身而出，救了他。」美國政治新聞網歐洲版「Politico EU」5月20日發文認為，以總理內塔尼亞胡正「四面楚歌」，僵持的加沙戰局令其戰時內閣處於崩潰邊緣，而ICC檢察官申請逮捕令一定程度上緩解了他的國內壓力。



本文獲《觀察者網》授權轉載 作者：齊倩



報道提及，不久前，以色列前國防軍總參謀長、戰時內閣成員甘茨對內塔尼亞胡發出嚴厲警告，稱如果內塔尼亞胡不拿出加沙戰後管理計劃，他將退出內閣。

當地時間18日，甘茨發表電視講話，向內塔尼亞胡發出「最後通牒」。他面對以色列國民直接挑戰內塔尼亞胡，稱以內塔尼亞胡為代表的「狂熱分子會將整個國家帶向深淵」。

他說：「今晚，我看着你們的眼睛並告訴你們，選擇權在你們手中……決定性時刻已經到來。」

自2023年10月7日以來，本輪巴以衝突已持續近8個月，導致加沙超3.4萬人死亡，以軍也出現大量傷亡。但同時，大批以色列人質仍未獲救，加沙停火談判停滯不前，而以色列正受到來自國際社會的巨大輿論壓力。

Politico EU認為，在脆弱的以色列戰時內閣即將崩盤之際，來自ICC的壓力似乎「拯救」了內塔尼亞胡，甘茨發出的「最後通牒」也被擱置。

在ICC檢察官申請逮捕內塔尼亞胡、以防長加蘭特及哈馬斯領導人後，20日晚些時候，甘茨在聲明中一改往常態度，選擇與內塔尼亞胡站在一起。他表示：「把一個決心保衛本國不受恐怖襲擊的、民主國家的領導人同一個嗜血恐怖組織的領導人相提並論，是對正義的嚴重歪曲和公然的道德敗壞。」

此外，內塔尼亞胡的另一名主要政治對手、中左翼「擁有未來」黨領導人拉皮德（Yair Lapid）同樣譴責ICC檢察官，並批評其聲明「令人無法接受和憤慨，是完全的道德敗壞」。報道稱，最近幾週，拉皮德一直呼籲內塔尼亞胡同意舉行新的大選，但現在看來，這種情況發生的可能性更小了。

以色列中左翼政黨「擁有未來」黨領導人拉皮德（Yair Lapid）。（Reuters）

當地時間5月20日，國際刑事法院（ICC）首席檢察官卡里姆·汗（Karim Khan）宣布，他已要求法院向內塔尼亞胡、加蘭特以及三名巴勒斯坦極端組織哈馬斯（Hamas）領導人發出逮捕令。

從聲明來看，卡里姆·汗對內塔尼亞胡和加蘭特的指控主要包括將飢餓作為一種戰爭手段，例如拒絕人道主義救援物資進入加沙，以及故意針對加沙平民的襲擊殺戮和集體懲罰行為。他表示，這造成了嚴重影響和巨大痛苦，令包括婦女兒童在內的巴勒斯坦死亡人數不斷增加。

納達夫·施特勞赫勒是內塔尼亞胡的前競選策略師。他告訴Politico EU，ICC檢察官的聲明只會迫使以色列國內的反對派政客和批評者團結起來為內塔尼亞胡辯護，進而有利於內塔尼亞胡。他還警告說，大多數以色列人會認為ICC針對的是以色列，而不僅僅是內塔尼亞胡。

Politico EU稱，如果卡里姆·汗及其6名專家小組成員希望通過指控以哈犯下戰爭罪和反人類罪，來促使戰鬥暫停，並說服以色列重新考慮其軍事行動，那麼他們將會失望。施特勞赫勒也說，雖然ICC檢察官可能沒有考慮政治，但「結果將完全相同：這將加強內塔尼亞胡在國內的政治地位」。

不過，以色列曾極力試圖阻止ICC申請或簽發針對內塔尼亞胡等人的逮捕令，內塔尼亞胡還被曝一度「不斷打電話」給美國總統拜登，希望拜登出面干預。以色列新聞網站「Walla」此前援引分析表示，內塔尼亞胡「承受着不同尋常的壓力」，因為一旦ICC發出逮捕令，將嚴重惡化以色列的國際地位。

據介紹，國際刑事法院擁有124個常任理事國。英國埃塞克斯大學國際法教師馬修·吉萊4月末向路透社表示，任何面臨逮捕令的個人都將無法前往國際刑事法院的124個成員國，其中包括大多數歐洲國家、日本和澳洲等西方國家，否則他們可能會被拘留。

吉萊進一步解釋說，如果國際刑事法院對以色列官員發出逮捕令，以色列的一些盟國可能會針對以色列採取諸如減少武器轉讓或減少外交訪問等行動，從而加劇以色列在國際上的孤立。他說，這將使「西方自由民主國家」更難與以色列接觸。

目前，歐盟外交和安全政策高級代表博雷利已於20日發文表態稱，他認為，所有批准ICC《羅馬規約》的國家都有義務執行ICC的裁決。