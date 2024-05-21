ICC申拘捕令內塔尼亞胡哈馬斯譴責 對加沙局勢產生「這些」影響
撰文：官祿倡
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荷蘭海牙國際刑事法院（ICC）首席檢察官卡里姆・汗（Karim Khan）5月20日申請以涉嫌戰爭罪和危害人道罪為由，對以色列總理內塔尼亞胡（Benjamin Netanyahu）、哈馬斯領袖辛瓦爾（Yahya Sinwar）等人發出逮捕令。ICC將根據其法律程序進行調查、審判和判決，以確定被告的罪行和相應的處罰。
內塔尼亞胡20日指ICC此舉，「荒唐可恥」且「完全扭曲現實」，哈馬斯聲明亦稱，「強烈譴責ICC檢察官試圖把受害者和劊子手並列」。
他們會被捕嗎？
根據ICC羅馬規約結合過去判例，其中規定簽署國均有義務在涉案個人踏上其領土時，逮捕並移交任何受ICC逮捕令約束的對象。
法院本身沒有實際執行逮捕的手段，若簽署國不履行相關義務，案件將會經ICC成員國大會轉交聯合國安理會。
ICC將進一步採取何行動？
卡里姆·汗的請求將提交預審分庭，法官將決定是否發出逮捕令。此前案例顯示，法官或至多花費數月做出決定。
若法官同意發出逮捕令，則逮捕令中必須列出對象姓名、被控罪行，以及據稱構成這些罪行的事實陳述。法官可修改逮捕令請求內容，也可以只批准檢察官尋求的部份請求，其指控內容亦可做修訂。