以巴戰爭｜網絡醞釀「Blockout 2024」抵制名人運動　楊紫瓊入列

以色列與巴勒斯坦激進組織哈馬斯（Hamas）爆發的戰爭持續數個月，誰是誰非成為爭議話題，網絡更醞釀Blockout 2024（抵制2024）運動，提倡抵制對加沙危機沉默不發聲的名人。一份在網上熱傳的Blockout 2024馬來西亞名人名單，奧斯卡影后楊紫瓊（Michelle Yeoh）遭列在名單上。



在穆斯林人口逾六成的馬來西亞，當地之前已掀起針對西方、親以色列企業的抵制潮，馬來西亞各州逾百間肯德基（KFC）要暫停營業。

在這一浪潮中，有網民5月13日發起的「馬來西亞名人和網紅黑名單」，就提倡抵制30位名人，當中包括楊紫瓊。截至5月17日，這個帖文獲逾6,300次轉發，成為網絡熱話。

此運動提倡抵制有關公眾人物的社交帳戶，不再看或追蹤其帖子、照片或影片，也不理會其與贊助商的合作。據美媒指，在加沙危機中未有發聲或沒有充分表達反對態度的人成為目標。

既有人支持抵制運動，也有人認為太極端，反而分散外界關注加沙情況的注意力，又質疑如何定義「足夠」表態的標準。

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Blockout 2024運動最早始於5月6日的紐約慈善晚宴Met Gala，當時TikTok網紅Haley Kalil在社交網站上傳影片，她在片內作出Let them eat cake（何不食肉糜）的說話口型，引發眾怒，尤其是這次Met Gala也被批評漠視加沙議題。

事件輾轉引發網民醞釀抵制未有對加沙事件積極發聲的名人，美國女歌手Taylor Swift、Selena Gomez、Billie Eilish等被指因而流失數以十萬計的社交網站「粉絲」。