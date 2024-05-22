以色列官員一度沒收美聯社直播設備　白宮：令人憂慮

白宮5月21日表示，對以色列官員一度沒收美聯社直播設備一事感到憂慮，重申傳媒工作者有能力及權利處理工作。



《衛報》報道，事件發生在以色列南部邊境城鎮斯代羅特（Sderot），一批以色列通訊部官員在21日下午到美聯社於當地的據點，並沒收對方的設備。

報道提到，美聯社的人員當時正直播加沙北部的情況，並遵守以色列軍方的審查規定，沒有拍下以軍的動靜。

該批官員向美聯社人員轉交一份由通訊部長凱爾希（Shlomo Karhi）簽署的文件，內容指美聯社違反以色列的外國傳媒法，向卡塔爾半島電視台（Al Jazeera）提供片段。而在今次事件前，以色列曾在16日口頭要求美聯社停止直播，但遭到拒絕。

美聯社譴責事件，批評以色列政府濫用最新生效的外國傳媒法，同時敦促對方盡快歸還設備及容許恢復直播工作，為世界各地的傳媒提供重要影像。

以色列反對黨領袖、前總理拉皮德（Yair Lapid）亦在社交平台X聲討以色列政府，指美聯社是世上最大型的新聞通訊社，亦是曾經贏得53個普立茲獎的美國傳媒，因此形容通訊部的行為瘋狂。

凱爾希其後宣布撤回決定，同時下令向美聯社歸還設備。