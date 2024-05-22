格魯吉亞或撤回「外國代理人」法案　換取美國經濟及安全援助

格魯吉亞國會早前通過具爭議的「外國代理人」法案，導致當地大批民眾上街示威抗議，執政格魯吉亞夢想黨（Georgian Dream Party）暗示有意撤回該法案，以換取美國的經濟和安全援助。



《衛報》5月21日報道，美國南卡羅萊納州共和黨眾議員威爾遜（Joe Wilson）提出草案，內容包括與格魯吉亞就優惠貿易制度及放寬格魯吉亞公民的簽證申請展開談判，換取當地可以明顯和持續地重振民主。

另外草案亦授權美國國防部研究向格魯吉亞提供適合用於應對俄羅斯的安全和國防設備，同時包括訓練、維修及支援的工作。

格魯吉亞夢想黨回應指，政府不會被威脅，但重申如果華府可以在一年內實現有關承諾，雙方關係可以迅速改善，當地的危機亦有望解決。

格魯吉亞的「外國代理人」法案被指「複製」俄羅斯在2012年通過的同類法案，外界指法案用於打壓親西方人士。歐盟警告法案將會是第比利斯方面「入歐」的一大障礙；華府則警告，有關法案及格魯吉亞近來的反西方言論，令當地或變成美國的敵人。

該國總統祖拉比什維利（Salome Zourabichvili）雖然已否決法案，惟執政黨有足夠票數，可以無視對方的介入。