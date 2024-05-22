月初關停半島電視台在以業務　以色列再動手　沒收美聯社設備捱轟

以色列官員5月21日在以南地區查扣美聯社的一部攝影機和轉播設備，且指控美聯社向卡塔爾半島電視台（Al Jazeera）提供影像，說這是違反該國新的媒體法，美聯社強烈譴責並要求以色列政府歸還設備。



事件發生在以色列南部邊境城鎮斯代羅特（Sderot），一批以色列通訊部官員在21日下午到美聯社於當地的據點，並沒收對方的設備。

美聯社表示，它遵守軍事審查規定禁止廣播諸如部隊調動之類的細節，因這些細節可能會危及士兵。美聯社說，直播鏡頭通常拍到的是加沙上空出現濃煙。

美聯社及路透社都有在以色列與加沙邊界進行直播，將畫面供給包括半島電視台在內的媒體客戶。圖為2024年5月12日，以色列鐵穹反導系統在斯代羅特（Sderot）上空攔截一枚從加沙發射的火箭。（Reuters）

該批官員向美聯社人員轉交一份由通訊部長凱爾希（Shlomo Karhi）簽署的文件，內容指美聯社違反以色列的外國傳媒法，向半島電視台提供片段。而在今次事件前，以色列16日曾口頭要求美聯社停止直播，但遭到拒絕。

美聯社表示已被勒令關閉直播從以色列小鎮斯代羅特看到加沙情況，說以色列這樣做不是基於直播內容，而是以色列濫用該國政府新的外國傳媒法。

▼以色列反對黨領袖、前總理拉皮德（Yair Lapid）亦在社交平台X聲討以色列政府，指美聯社是世上最大型的新聞通訊社，亦是贏得53個普立茲獎的美國傳媒，因此形容通訊部的行為瘋狂。



凱爾希其後宣布撤回決定，同時下令向美聯社歸還設備。

美國白宮5月21日稱對此事感到憂慮，重申傳媒工作者有能力及權利處理工作。

美國白宮國家安全委員會發言人沃森（ Adrienne Watson）表示，拜登政府在獲悉此事後，便要求以色列高級官員立即改回來。

以色列官員5月5日也引用同樣的法規關閉半島電視台的辦公室，禁止這電視台在以境內運作。

除了美聯社，路透社也有在世界各地提供類似的直播，供給不同的客戶，也包括半島電視台。