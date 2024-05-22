美媒：歐盟資助北非國家鐵腕驅逐偷渡客　將移民「發配沙漠」

美媒5月20日報道，大批企圖偷渡到歐洲的非法移民在北非國家強硬執法下被「發配沙漠」，淪為人口販賣的受害者，甚至因嚴苛環境而死亡，個別歐洲國家及歐盟有份資助這些執法行動。



據美國《華盛頓郵報》（Wasington Post）20日報道指，《華盛頓郵報》聯同歐洲及北非多名記者完成歷時一年的調查後發現，歐盟及個別歐洲國家支持及資助北非政權鐵腕驅逐難民。

2015年至2021年間，歐盟透過其「歐盟非洲緊急信託基金」，向突尼斯、摩洛哥和茅利塔尼亞提供超過4億歐元（33億港元）的資金，該基金旨在促進當地經濟成長和遏制移民。

2023年，有3041名非法移民在意圖橫過地中海時死亡（路透社）

一位參與基金資助計劃的匿名承包商透露，他必須讓「移民的生活變得困難」，如果來自幾內亞的移民在摩洛哥，就帶他去撒哈拉沙漠兩次，第三次他要求「自願」返回母國。

除了被拘留外，有難民甚至受人口販賣之苦，有受訪的喀麥隆移民透露，他在突尼斯被拘留後，被迫登上印有國家警察標誌的貨車。他隨後被運送在一個邊防哨所，突尼斯官員在那裏將他出售予利比亞民兵。

報道指，將移民迫入沙漠的北非邊境執法隊伍，訓練和添置裝備的錢正是來自這些歐洲資金，連用以送走移民的車也是歐盟同款型號，有人指證西班牙執法人員有份檢視被發配荒漠的移民名單。

歐盟委員會承認資助北非國家阻遏非法移民時，無事先做人權評估，惟否認有資助當地不當執法。