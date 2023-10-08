其實，歐盟需要移民挽救老齡化的人口和下滑的勞動力，若能適度轉化滋養威權國家攔阻移民的資金，輔以合法的移民管道和培訓，或可以找到兩全其美的解決方案，避免地中海成為移民的海葬場。



作者：鄭傑憶，旅居意大利的台灣記者、社會學博士



意大利內政部長皮安泰多西（Matteo Piantedosi）9月28日聽聞，有七艘非政府組織的船隻在地中海救援落水的移民，決定提早離開在布魯塞爾進行的移民政策協商會議，以行動抗議德國政府資助非政府組織的海上救援，因為這些獲救的移民都被送到意大利。

同一時間，意大利外交部長塔亞尼（Antonio Tajani）告訴德國外交部長貝爾伯克（Annalena Baerbock）：「我們無意對非政府組織開戰，但不能把意大利變成吸引移民的磁鐵。」七艘在地中海救援的非政府組織船隻，四艘飄着德國旗幟。意大利希望德國好人做到底，讓德國船救援的移民直接送到德國，而不是就近在意大利上岸。

在皮安泰多西驟然離開歐盟的移民政策協商會議之前，意大利政府接連慶祝極右派總理梅洛尼（Giorgia Meloni）兑現了競選諾言，成功推動攔阻移民的新政策。她在今年4月前往埃塞俄比亞，宣佈啟動以意大利能源巨擘馬泰（Enrico Mattei）為名的「馬泰計劃」（Piano Mattei），表示要讓意大利成為歐、非能源橋樑，透過雙邊合作，讓非洲有更多資源投入當地安全和國防，以解決移民問題。

她在這個夏天三次到訪突尼斯，並促使歐盟委員會主席馮德萊恩（Ursula von der Leyen）簽署協議，讓這個北非前沿國家擔起替歐洲攔阻移民任務。7月23日，她藉着在羅馬的聯合國糧農組織（FAO）舉行聯合國糧食體系峰會期間，有眾多非洲、中東國家參與的時機，舉辦移民國際研討會，並推動「羅馬進程」（Rome Process）。

然而，一連串的口號和會議擋不住移民潮，到今年9月底為止，又有約13萬移民進入意大利，超過2022年整年度的10萬人。依照這個趨勢，2023年可能打破2016年移民達18萬人的紀錄。

2023 年 10 月 6 日，一群移民乘木船抵達西班牙加那利耶羅島後，乘渡輪前往特內里費島（Tenerife）。 （REUTERS）

一樣反移民、擔任副總理兼交通部長的聯盟黨主席薩爾維尼（Federico Salvini），指責梅洛尼的外交手段失敗，並炫耀他先前擔任內政部長期間，移民人數是現在的一半。歐洲議會將於明年6月改選，根據比例代表制，得票率越過5%門檻即可分配席次，醒目的移民潮便是極右排外政黨不願錯過的熱門議題。

9月中起，受梅洛尼政府掌控的電視台，一再播出移民湧入小島蘭佩杜薩（Lampedusa）的影片。靠近西西里島的蘭佩杜薩距離突尼斯僅110公里，蜂擁而入的移民人數超過當地的6000人口，只有400個牀位的收容所不堪負擔。薩爾維尼認為，緊急狀態已經不足以形容當前情境，他說：「這是戰爭的行為，我相信，這波移民潮背後有人指使。」

聯合執政的三個右派政黨都把箭頭指向德國，以不同的語調提出批評。聯盟黨副秘書長克里帕話說得最重：「80年前，德國用軍隊入侵意大利，現在則用非法移民動搖政府。」德國前總理默克爾在2015年對敘利亞難民敞開大門，但極右的德國另類選擇黨（Afd）藉由煽動「失控的移民」恐懼，支持度節節升高，迫使中左派政府也逐漸緊縮庇護政策，並增強在捷克、波蘭的邊境巡邏。

意大利總理梅洛尼於在西班牙格拉納達出席歐洲國家元首或政府首腦非正式會議。(REUTERS)

非政府組織是另一頭代罪羔羊，薩爾維尼指責他們的救難船是「海上計程車（德士）」，誘使移民鋌而走險穿越地中海，不過，非政府組織拯救遇險者僅佔2022年上岸移民的10%。歐盟和成員國也越來越不願意承擔海上救援的工作。7月14日深夜，一艘木製漁船在希臘海域漂流併發出求救信號，但希臘海警隊沒有采取救援行動，而是試圖將該船拖離管轄海域，最終導致翻船，約700人命喪海底。今年2月，意大利的克羅託內（Crotone）海岸同樣上演了類似的見死不救劇碼。

面對意大利和希臘等「前線國家」發出的求救信號，歐盟宣稱將集體應對移民緊急狀態；然而，這個緊急狀態至少延續10年了。2013年10月3日，一艘難民船在蘭佩杜薩海域翻覆，奪去368條人命，意大利政府隨後啟動「我們的海」（Mare Nostrum）搜救計劃，在短短一年內，意大利海岸警衛隊拯救了約10萬人。但因為德國等中歐國家拒絕一起分擔費用，並譴責這是助長非法移民的「接駁服務」，該任務隨即淹沒在地中海移民潮下。

歐盟在2016年與土耳其簽訂協議，將移民攔阻在境外後，接着與利比亞達成協議，「外包」棘手的偷渡客問題。公民團體批評，這些國家虐待移民，有違反人權的疑慮之外，也讓這些鄰國得以「敲詐」歐盟，需索更多金援。當土耳其和利比亞路徑受阻，偷渡者轉向突尼斯，梅洛尼便說服歐盟提供金錢和工具讓該國攔阻移民。但突尼斯總統賽義德（Kais Saied）說：「我們不能只是當警察，肆無忌憚地幫其他國家守護邊界。」

其實，歐盟需要移民挽救老齡化的人口和下滑的勞動力，若能適度轉化滋養威權國家攔阻移民的資金，輔以合法的移民管道和培訓，或可以找到兩全其美的解決方案，避免地中海成為移民的海葬場。但梅洛尼相信來自非洲的移民是「種族置換」的陰謀論，她說：「若需要移民，我們可到委內瑞拉找，那裏有很多意大利後裔。」

梅洛尼扣押非政府組織的船隻，規定可以將移民拘留在遣返中心最長18個月，若要避免拘留，須繳交5000歐元的押金，希望種種嚇阻手段能阻止偷渡客。但在故鄉本就一無所有的移民不怕死，仍前仆後繼踏上最危險的移民征程。