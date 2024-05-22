歐洲三國承認巴勒斯坦　哈馬斯表示歡迎　以色列召回三國大使抗議

愛爾蘭、西班牙和挪威5月22日宣布會在28日承認巴勒斯坦國，並表示希望其他西方國家效仿。以色列宣布召回駐挪威、愛爾蘭和西班牙大使，以示抗議。哈馬斯則發聲明表示，對三國的決定表示歡迎。



挪威首相斯特勒（Jonas Gahr Støre）說：「我們必須維持為以色列人和巴勒斯坦人提供政治解決方案的唯一選擇：兩個國家在和平與安全中毗鄰共處。」他呼籲其他國家效法挪威以及一些歐洲國家，承認巴勒斯坦國。

斯特勒表示，加沙持續戰爭充分證明，實現和平與穩定必須以解決巴勒斯坦問題為基礎，相信兩國方案符合以色列的最佳利益。

2024年2月17日， 西班牙巴塞隆拿有支持巴勒斯坦人的集會，參加者揮動巴勒斯坦旗幟，要求加沙立即停火。（Reuters）

西班牙首相桑切斯（Pedro Sánchez）22日國會上表示，西班牙內閣將准備在28日承認巴勒斯坦國。

愛爾蘭總理哈里斯（Simon Harris）22日稱，該國將承認巴勒斯坦。副總理馬丁（Micheal Martin）在其社交媒體X賬號表示，愛爾蘭對巴勒斯坦國的承認，會在5月28日正式生效。

據法媒22報道，哈馬斯指出，一些歐洲國家承認巴勒斯坦國的聲明是朝着維護巴人對其土地的權利和建立以耶路撒冷為首都的獨立巴勒斯坦國邁出重要的一步。

以色列外交部長卡茨（Israel Katz）表示，他今天發出一個明確的信息，面對那些破壞國家主權、危害國家安全的人，以色列不會保持沉默。

卡茨已下令以色列駐三國的大使立即回國磋商，並警告相關國家會面臨進一步的「嚴重後果」。

聯合國193個成員國中約有144個承認巴勒斯坦是一個國家，其中包括大多數「全球南方」國家、俄羅斯、中國和印度。但到目前為止，27個歐盟成員國中只有少數國家這麼做，其中大部份是前共產主義國家以及瑞典和塞浦路斯。