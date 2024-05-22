辛偉誠：英國7月4日舉行大選

英國首相辛偉誠（Rishi Sunak）5月22日宣布，全國在7月4日舉行大選。他表示，國家面對的不確定時刻，因此呼籲民眾選出有明確的計劃和大膽的行動的政黨。



辛偉誠在首相府外發表講話，稱已向英王查理斯三世（King Charles III）提出在7月4日大選前解散國會的要求，並認為英國民眾需要在建基於現有的進展，或是回歸一個沒有計劃和肯定的基本步。

他提到，大選將會在全球冷戰後最危險的時刻舉行，形容俄烏戰爭、中東的伊斯蘭極端主義勢力都是威脅全球安全的風險。辛偉誠同時指出中國是另一關鍵挑戰，並認為移民問題遭敵對國家當成武器。

不會聲稱政府將一切都做得好，但對現在所取得的成就感到自豪，包括改善財政、教育和國防，以及為改革福利制度提出全面計劃。

他亦指出，自己的指導方針不是做簡單的事，而是做正確的事，強調自己會爭取每張選票和取得大家的信任。

辛偉誠的辦公室其後指，國會將在24日休會，新會期在7月9日展開，開幕儀式則在7月17日舉行。

在辛偉誠宣布消息前，《衛報》、ITV電視台政治編輯及天空新聞（Sky News）同日較早時分別報道大選會在7月4日舉行的消息。

辛偉誠的團隊當時沒有證實或否認消息，他只強調會在今年下半年舉行大選，而內閣官員同日就取消活動或推遲外訪，包括外相卡梅倫（David Cameron）提早結束訪問阿爾巴尼亞，改為出席內閣高層會議，令大選傳聞甚囂塵上。

保守黨雖然成功阻止通脹及增加國防開支，惟該黨在民意調查中大幅落後在野工黨大約20個百分點，而且在多場地方選舉中連番受挫，因此選擇在這個時刻舉行大選，有分析認為辛偉誠所面對的風險甚高。

工黨領袖施紀賢（Keir Starmer）同日稱，已就可能舉行的大選作充分準備。