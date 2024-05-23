以哈停火協議談判不歡而散　美媒：埃及私下更改協議內容累事

美國媒體引述知情者報道，埃及情報部門在未經以色列同意的情況下，私下更改了提交給哈馬斯（Hamas）的停火協議條款，最終導致談判告吹。



美國有線電視新聞網（CNN）星期三（5月22日）引述三名熟悉談判情況的消息人士稱，埃及情報部門官員悄悄更改了以方5月初已經簽署的停火協議條款。哈馬斯5月6日宣布的協議，並非卡塔爾和美國方面認為已經提交給哈馬斯作最終審查的協議。

埃及的舉措招致美國、卡塔爾和以色列官員的憤怒和指責，並導致以哈停火和人質與囚犯互釋談判陷入僵局。

美國中央情報局（CIA）局長伯恩斯（William Burns）是美方斡旋談判的帶頭人。消息人士說，一向溫和的伯恩斯在得知此事時「簡直氣炸了」，他認為這顯得他像是不了解情況，或是沒有把協議變化傳達給以方。

消息人士說，修改協議條款的是埃及高級情報官員艾哈邁德（Ahmed Abdel Khalek），他是埃及情報局長卡邁勒（Abbas Kamel）的高級副手，而卡邁勒是談判中與伯恩斯對接的埃方人員。艾哈邁德對以哈雙方分別使用兩套說法，哈馬斯的更多要求被加進了以色列默許的原始框架，但其他調停人不知情，以色列方面更不知情。

協議中關於結束戰爭的措辭一直是談判期間的棘手問題。哈馬斯5月6日原本要宣布同意協議的前一天，埃方人士稱已將哈馬斯的答覆傳達給了以方，並說協議中提出了幾種替代方案和設想，以解決有關結束戰爭的主要爭議點。

但以色列總理內塔尼亞胡（Benjamin Netanyahu）說，哈馬斯的反饋內容與以方的核心要求相去甚遠。不久後，談判就陷入了停滯。卡塔爾首相與伯恩斯開始努力挽救協議，並試圖重新平衡其中他們知道以方會需要的內容。

消息人士稱，如果重啟談判，預計卡塔爾將發揮更大作用，不過埃及仍會是談判的核心，因為埃及與哈馬斯關係密切，而以色列也更傾向於埃及而非卡塔爾。

圖為2024年3月7日，加沙拉法（Rafah），流離失所的巴人等待接受聯合國人道主義救援組織的援助。（Reuters）

加沙物資極度匱乏 民眾攔截援助車隊

戰爭已持續七個多月，加沙民眾因物資極度匱乏而日益絕望，一些平民擔心分不到物資，開始攔截物資車隊。

上星期六（18日），聯合國的11輛物資卡車在前往世界糧食計劃署（WFP）位於加沙中部代爾拜萊赫（Deir al-Balah）的倉庫途中遭到加沙民眾攔截，只有另外五輛車最終抵達了倉庫。

聯合國車隊的運輸工作自那之後中斷了三天。近東巴勒斯坦難民救濟和工程處（UNRWA）星期二也宣佈，由於缺乏供應和不安全因素，工程處已經暫停在南部城市拉法的食品分發工作。

世界糧食計劃署駐開羅發言人埃特法當天表明，聯合國計劃使用新的運輸路線，避開人群，以防止更多援助物資被攔截。

聯合國準備從美國建造的臨時浮動碼頭運輸援助物資。該碼頭剛剛運營一周，自上星期六以來沒有運送過任何物資。美國國防部發言人星期二（21日）說，已有596公噸的援助物資通過碼頭運抵加沙，但目前尚無任何物資分發到民眾手中。

本文獲《聯合早報》授權轉載

