伊朗為已故總統及外長舉行喪禮　張國清等多國代表到場弔唁

伊朗總統萊希（Ebrahim Raisi）、外長阿卜杜拉希揚（Hossein Amirabdollahian）等人日前在直升機意外中喪生，伊朗政府5月22日在德黑蘭為他們舉行集體葬禮。多國派代表到當地弔唁，包括中國國務院副總理張國清。



路透社引述伊朗國營傳媒報道，超過40個國家的使節到德黑蘭出席悼念儀式，包括伊拉克、巴基斯坦、卡塔爾、土耳其、埃及、突尼斯、科威特、俄羅斯、中國、亞美尼亞及阿塞拜疆等。

其中埃及外長舒克里（Sameh Shoukry）是自1979年伊斯蘭革命以來，首位訪問德黑蘭的埃及外長；沙特外交大臣費薩爾（Prince Faisal bin Farhan bin Abdullah）亦是自沙特與伊朗去年同意重新建立關係之後，再次訪問伊朗。

當地傳媒指，德黑蘭街頭有大批民眾參加悼念儀式，最高領袖哈梅內伊（Ayatollah Ali Khamenei）就帶領禱告。喪禮結束後，當局會在23日將萊希的遺體運回出生地馬什哈德（Mashhad）下葬。

另外新華社報道，副總理張國清以國家主席習近平特別代表身分出席萊希的弔唁活動，並會見伊朗代總統穆赫貝爾（Mohammad Mokhber）。張國清表示中國人民在這個艱難時刻堅定地同伊朗人民站在一起，並相信伊朗能夠戰勝暫時困難，不斷推進國家各項事業。