英國7名議員聯署籲政府審視香港經貿辦地位　倡考慮關閉選項

英國警方起訴3名男子，指控協助香港情報部門，其中一名被告為香港駐倫敦經貿辦行政經理。案件引起英方關注，7名跨黨派英國議員5月22日發表聲明，呼籲英政府檢討香港經貿辦目前享有的地位及特權，並指若香港駐倫敦經貿辦人員超越正當經貿範圍，應考慮關閉經貿辦的選項。香港商務及經濟發展局22日指，經貿辦人員會繼續無畏無懼、合規合法地履行職責。



參與聯署的議員包括自由民主黨卡甘文康（Alistair Carmichael）、無黨籍的奧爾頓（Lord Alton）、工黨麥克多納（Siobhain McDonagh）、工黨漢密爾頓（Fabian Hamilton）、綠黨的貝內特（Baroness Bennett）、保守黨邁耶（Baroness Meyer CBE）和保守黨欣克溫（Lord Shinkwin）。

7名議員要求英國政府透過修訂《1996年香港經濟貿易辦事處法》，檢視香港駐倫敦經貿辦的地位和特權。

聲明指，經貿辦的設立旨在促進香港的經濟和貿易利益，如果經貿辦的員工超出經濟和貿易的合法範圍，作為跨境鎮壓的「幫兇」，英國政府應考慮關閉倫敦經貿辦。

7名議員經遭北京制裁的「香港民主委員會」（HKDC）發出聲明：

香港商經局：合規合法履行職責

署理商務及經濟發展局局長陳百里5月22日重申，目前經貿辦根據《基本法》及所在當地法律，與各地維持經貿關係，聯繫當地政府部門、智庫、工商界等，經貿辦人員未來會繼續「無畏無懼、不偏不倚、合規合法」地履行職責。