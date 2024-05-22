英國安法控3男｜被告Matthew Trickett伏屍公園　警方稱死因未明

英國警方5月13日公布起訴3名男子，涉違反英國國安法，包括香港駐倫敦經濟貿易辦事處行政經理，涉及涉及協助香港情報部門和犯有外國干預罪。被告之一、曾服役英國皇家海軍陸戰隊的37歲特里克特（Matthew Trickett），周日（19日）被發現在英國伯克郡美登赫（Maidenhead）的格倫菲爾公園（Grenfell Park）死亡，泰晤士河谷警方周二（21日）公布證實其身份，稱其死因未明。



被起訴的37歲特里克特，在英國開設保安公司。（Matthew Trickett LinkedIn）

警方指出，事發於19 日下午5時15分左右，警方接到公眾舉報，稱格倫菲爾公園發生了一宗事件。警方到場發現一名男子，儘管已開始緊急治療，仍被宣布當場死亡。

警方最新確認，死者是來自美登赫的特里克特，出事前獲准保釋候訊，法庭要求他定期到警局報告。《泰晤士報》指，法庭文件顯示，他在扣留期間曾企圖自行了斷，並向執法人員稱，如果自己獲釋就會自殺，法院當時仍批准他保釋。

現場警戒線一直維持到21日，警方正在對這宗死亡事件進行調查，目前死亡原因不明。死者家人已收到通知，屍檢將在適當的時候進行。

警方要求任何掌握信息者提供線索，特別是周日下午曾到格倫菲爾公園的人士。

倫敦經貿辦案被告特里克特5月19日被發現伏屍公園。（maidenhead-advertiser.co.uk圖片）

獲准保釋候訊 代表律師對噩耗表震驚

英國警方5月13日公布案件，三名被告隨即提堂，獲准保釋。香港駐倫敦經貿辦行政經理袁松彪，以及任職英國警察的被告Peter Wai（音譯：衞志良），辦理完手續後就步出法院。唯獨特里克特，在法院裏逗留約六小時，在關門前一刻才離開。

他離開時用雙手掩面，急步跑走，現場的記者無法拍攝到他的樣子。但他的相片，早已被香港和英國傳媒公開。

死者律師發聲明稱，對當事人死亡感到震驚，但由於案件仍在調查，無法進一步發表評論。 在同一份聲明中，死者家人表示，「正為痛失摯愛的兒子、兄弟和家人哀悼」。

5月13日，香港駐倫敦經貿辦案件被告Matthew Trickett獲准保釋，離開法院時掩面急步跑走，避開鏡頭。（RFA影片截圖）

曾服役海軍陸戰隊 退役後開保安公司

英國《每日郵報》報道，特里克特於19歲時加入英國皇家海軍陸戰隊，服役7年後晉升為分隊指揮官。他曾派駐阿富汗及紅海，與塔利班及索馬里海盜作戰。他退役設立了自己的保安公司，為工程師、外國政要、企業機構及富裕家庭擔任保鑣，他懂得說西班牙語，出事前居於伯克郡的美登赫。