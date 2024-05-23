Matthew Trickett死亡｜陳屍公園仍大範圍封鎖　律師淡化自殺企圖

英國警方5月13日以違反英國國安法為由起訴3名男子，當中包括香港駐倫敦經貿辦行政經理袁松彪，指他們涉嫌協助香港情報部門，在英國跟蹤監視當地港人。事隔不足一星期後，其中一名被告、內政部移民執法調查專員Matthew Trickett（特里克特）於19日被發現陳屍公園，警方稱死因未明。雖然距離Trickett死亡已有數日，但公園現場至昨日（22日）仍然大面積封鎖，且有警員駐守。



當局稱死因未明 封鎖範圍包括密林

泰晤士河谷警方周二（21日）公布，原定周五（24日）再次出庭的Trickett，在保釋候訊期間，19日下午被發現伏屍伯克郡美登赫（Maidenhead）的格倫菲爾公園（Grenfell Park）。警方未公布他陳屍的具體位置，以及當時情況。

公園中心範圍於昨日仍有大範圍拉起封鎖線，並設有一個黑色鑑證帳篷，昨早有警員在裡面休息。 雖然公園昨早遊人不多，但當局仍派出多名警員在場看守，公園外也駐有警車，期間偶有媒體記者到場採訪。於公園後方的密林及山丘範圍，也被警方大範圍封鎖，並有一名警員帶同摺椅駐守，並未回應媒體提問。

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英國《每日郵報》報道，Trickett於13日出庭時，檢方提到他在前兩天曾試圖自殺，獄方需派人對他進行24小時看守。「他曾兩次告訴看守警官，當他被釋放時，他會自殺，他沒有什麼可以活下去的。」檢方因此建議還押。

律師：患性腺功能疾病 關押期間未獲補充睪固酮致崩潰

報道援引其律師Julian Hayes說法，他淡化Trickett自殺的企圖，稱是由於健康問題引起，指他患有性腺功能減退症（hypogonadism），是一種需要補充睪固酮的荷爾蒙缺乏症，每隔一天服用一次睪固酮，但他在關押期間未獲提供，致其情緒崩潰。

Julian Hayes指出，Trickett確實試圖自殘，但更傾向於求助而非真正尋死。Hayes強調，他在法庭表明，為Trickett尋求保釋是基於保障其利益，並建議要求Trickett每天到警察局報到。

與港官等3人被控違國安法 原定24日再出庭

英國警方5月13日公布，以當地國安法拘捕三名男子，包括現職香港駐倫敦經貿辦行政經理袁松彪、機場特警WAI Chi Leung Peter（音譯：衞志良）及英國內政部移民執法調查專員Matthew Trickett。他們被控協助海外情報機構及境外干預兩罪。

三人當日提堂後獲准保釋，原定5月24日再到英國中央刑事法院聆訊。