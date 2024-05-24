法屬新喀里多尼亞騷亂　馬克龍訪當地　宣布推遲爭議選舉改革計劃

法屬新喀里多尼亞（New Caledonia）爆發多日騷亂後，法國總統馬克龍（Emmanuel Macron）抵達當地，5月23日宣布會把具爭議的選舉改革計劃推遲數週。



馬克龍表示，新的政治協議可以是另一次公投，他希望當地領導人會在未來數週或幾個月內協議達成一致，從而解除當地的緊急狀態，恢復和平。

他同日稱只要有必要，安全部隊會留在當地，又指不應延長這個島嶼的緊急狀態。他會在當地舉行會談，以應對這場因選舉改革引起的騷亂。

在5月較早前，法國議會通過動議，擴大合資格法國人在當地的投票權，引起當地民眾不滿。當局5月16日在當地港口和國際機場部署軍隊、禁用TikTok，並且實施緊急狀態。

據路透社16日報道，法國總理阿塔爾（Gabriel Attal）簽署法令，宣布進入為期12天的緊急狀態，並動用法國士兵保衛新喀里多尼亞的主要港口和機場。

新喀里多尼亞是位於南太平洋的法國屬地，人口約27萬，約41%為美拉尼西亞卡納克（Melanesian Kanak）族人，24%為歐洲裔。

法國馬克龍政府尋求擴大在當地的影響力，法國國民議會（National Assembly）5月較早前以351票贊成、153票反對通過議案，容許在當地居住滿10年的法國人可以在省級選舉中投票，此引來當地人不滿，認為會分簿卡納克族的選票。