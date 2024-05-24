泰國40上議員聯署罷免總理賽塔　憲法法院受理

泰國憲法法院受理40名看守上議員聯署請願罷免泰國總理賽塔（Srettha Thavisin，又譯社德他）的申訴，但並未指示賽塔暫停總理職務。分析員指出，聯署的上議員均屬保守派陣營，顯示政治保守勢力對泰國目前政局不滿，想要撤換首相。



根據這份請願書，賽塔被指委任曾被判坐監的前律師披集（Pichit Chuenban）為總理府部長，違反憲法及政治道德，因此要求法院解除他的首相職務。

憲法法院九名法官5月23日通過投票表決，以六比三的票數接受審理這項申訴，並要求 賽塔在15天內提交答辯書。

根據過去的案例，賽塔在憲法法院宣判前須停職。不過，法院當天以五票對四票，決定讓賽塔繼續履行總理職務，直到裁決出爐。

儘管無須停職，但法院受理申訴已嚴重打擊賽塔政府的威信。法院一旦裁決申訴有理，2023年8月上台的賽塔將被迫下台。

賽塔5月23日在日本東京出席第29屆日經論壇期間，回答記者的提問時說：「我會與法律顧問討論如何準備答辯書。」

他重申，對於披集的任命是合法的，並且有信心能向法院解釋及說明情況。

當被問及40名上議員提出這項申訴是否別有用心，賽塔表示，這些上議員只是履行職責，而作為政治領袖，時刻接受檢視是很正常的事。

本文獲《聯合早報》授權轉載

